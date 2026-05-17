Rosa Villacastín se indigna por lo que han dicho en 'La Roca' antes de cerrar los colegios electorales en Andalucía  

La periodista Rosa Villacastín se expresado su indignación por un comentario que se ha escuchado en La Roca, el programa que Nuria Roca presenta en La Sexta, 50 minutos antes de que cerrasen los colegios electorales en Andalucía.

En concreto, Villacastín se ha quejado por que Ana Pastor ha asegurado que la incógnita de la noche es si el candidato del PP, Juanma Moreno, gana por mayoría absoluta o si lo hace por mayoría simple.

"50 minutos antes de que cierren los colegios el programa @laroca dando por perdedor al PSOE, solo con encuestas. Con imágenes de Guardiola, Azcón, y así todo el programa. Preguntándose qué va pasar ahora de Montero", se ha quejado Villacastín.

"La pregunta no es quién va a ganar las elecciones"

En ese momento, Ana Pastor hablaba de la subida de la partición en los comicios y señalaba que habría que ver si eso va a beneficiar a la izquierda "y por tanto le ponga muy complicada la mayoría absoluta deseada a Juanma Moreno o es un voto de la abstención, por tanto le beneficiaría al PP".

"Pero fíjate de lo que estamos hablando: la pregunta no es quién va a ganar las elecciones, es por cuánto va a ganar las elecciones Juana Moreno y la izquierda a la izquierda del PSOE está esperando también a ver cómo es su resultado y si va a mantener o no el que tuvo hace cuatro años", ha señalado Pastor.

La periodista ha subrayado, además, que en la sede del PP en ese momento no interpretaban "al menos públicamente" qué pasa con esa subida de siete puntos de la participación": "Y todo se va a decidir por muy pocos votos, esos restos de los que siempre se habla pueden darle o quitarle la mayoría absoluta a Juanma Moreno. Así que hay que estar pegados a La Sexta esta noche, porque cada voto va a ser decisivo".