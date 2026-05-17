Un profesor aclara si realmente pueden bajar la nota a sus alumnos por las faltas de ortografía

El docente Juanma Cabañas, conocido en redes sociales como @Juanmatelocuenta, donde publica vídeos con intención educativa para enseñar pautas de gestión del aula y formas de construir autoridad "serena" en el trato con adolescentes, ha aclarado si realmente los profesores pueden bajar la nota a sus alumnos por las faltas de ortografía.

"Se escucha mucho eso de que es que no se puede bajar nota por la ortografía. ¿Es esto de verdad? Vamos a aclararlo porque aquí hay mucha confusión", ha expresado al inicio del vídeo publicado en TikTok, que ha acumulado miles de visualizaciones.

"Al final estamos hablando de evaluación, la evaluación en la LOMLOE se mide con la adquisición de las competencias clave, que están relacionadas a su vez con las competencias específicas y estas con los criterios", ha explicado. Por ello, advierte a los docentes de que deben acudir a su materia y comprobar si existe algún criterio relacionado con la cuestión de la ortografía.

Los criterios de la asignatura

Y añade: "Ya os digo que directa o indirectamente en todas las materias lo hay, porque si no está mencionado expresamente, como es el caso de las lenguas extranjeras En otras materias siempre va a haber un criterio que te diga: comunica de forma correcta y con la terminología exacta los términos matemáticos, biológicos, geográficos, lo que sea".

Son esos criterios los que hay que "evaluar" a partir de la ortografía: "Lo que tenemos que hacer es pasarle la rúbrica de ortografía a esos criterios con la prueba escrita o con el instrumento correspondiente".

En cuanto a las reacciones, la usuaria Vanessa Alas ha agradecido este tipo de aclaración porque es una "duda" que ha tenido siempre como madre: "Si uso la lógica dentro de cualquier asignatura, la ortografía es primordial porque de qué sirve saber excelente de una materia y luego por escrito se entienda chino".