El prestigioso historiador Paul Preston, a Javier Ruiz: "Francamente, me parece una pregunta tonta"

El prestigioso historiador Paul Preston, experto en la Guerra Civil Española y en la Transición, ha estado en Mañaneros para hablar de los archivos desclasificados del golpe de Estado del 23-F.

Nada más entrar en directo, Javier Ruiz, presentador del programa, le ha preguntado si cree que estos archivos exculpan al rey Juan Carlos I en su participación en el golpe o si "no aclara el papel".

"Francamente, me parece una pregunta tonta. Que enjuicien los historiadores no es cuestión de horas. Llevo más de 40 años estudiando este tema. He ojeado lo que he podido de los documentos. Yo creo que esto no cambia mi opinión previa".

Para Preston, Juan Carlos es rey gracias a Franco: "Que sea él de espíritu demócrata o no, es igual. Lo que pasa es que él ha decidido por muchas influencias que la única manera de que la familia Borbón quede en el trono es por la vía Constitucional".

"Hace todo lo posible para facilitar la transición a la democracia. Al hacerlo arriesga la vida, casi a diario, durante cinco años. Y se convierte, muy a su pesar, en el bombero de la democracia. Es absurdo que esté detrás de un golpe después de cinco años luchando contra el golpismo", ha añadido.

Ha comentado Preston que no tiene sentido de arriesgarse a ser una "vergüenza nacional" y estar del lado de una figura como Tejero, "que parece un mendigo mexicano en las Cortes".

El otro problema del rey

Para Preston hay otro problema que tiene que ver con la psicología del monarca, del que ha remarcados sus entrenamientos en todas las academias militares de España: "Uno de los elementos más característicos del rey es el querer quedar bien siempre con su interlocutor. Máxime cuando es el que se ha sido su tutor, amigo y una de las muchas personas de las que Juan Carlos ha dicho 'fue un segundo padre'. Eso no es lo mismo que estar detrás del golpe".

"Me dice usted que es la pregunta tonta, pero es la pregunta del Congreso. La clase política está. hablando de eso. Esto lo ha planteado el líder de la oposición", le ha espetado a Preston después de la extensa respuesta.

"Bueno. Yo digo que no se puede decir que él fuera responsable del golpe, pero sí contribuyó algo. Ese algo fue darle, quizá sin querer, a Armada y Milans del Bosch, la posibilidad de pensar que gozaban de su aprobación y luego no fue así", ha señalado Preston.