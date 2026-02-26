Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El prestigioso historiador Paul Preston, a Javier Ruiz: "Francamente, me parece una pregunta tonta"
Virales
Virales

El prestigioso historiador Paul Preston, a Javier Ruiz: "Francamente, me parece una pregunta tonta"

Ha acudido a comentar todo lo relacionado con la desclasificación del 23-F. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Javier Ruiz y Paul Preston
Javier Ruiz y Paul PrestonMAÑANEROS

El prestigioso historiador Paul Preston, experto en la Guerra Civil Española y en la Transición, ha estado en Mañaneros para hablar de los archivos desclasificados del golpe de Estado del 23-F. 

Nada más entrar en directo, Javier Ruiz, presentador del programa, le ha preguntado si cree que estos archivos exculpan al rey Juan Carlos I en su participación en el golpe o si "no aclara el papel". 

"Francamente, me parece una pregunta tonta. Que enjuicien los historiadores no es cuestión de horas. Llevo más de 40 años estudiando este tema. He ojeado lo que he podido de los documentos. Yo creo que esto no cambia mi opinión previa". 

Para Preston, Juan Carlos es rey gracias a Franco: "Que sea él de espíritu demócrata o no, es igual. Lo que pasa es que él ha decidido por muchas influencias que la única manera de que la familia Borbón quede en el trono es por la vía Constitucional". 

"Hace todo lo posible para facilitar la transición a la democracia. Al hacerlo arriesga la vida, casi a diario, durante cinco años. Y se convierte, muy a su pesar, en el bombero de la democracia. Es absurdo que esté detrás de un golpe después de cinco años luchando contra el golpismo", ha añadido. 

Ha comentado Preston que no tiene sentido de arriesgarse a ser una "vergüenza nacional" y estar del lado de una figura como Tejero, "que parece un mendigo mexicano en las Cortes". 

El otro problema del rey

Para Preston hay otro problema que tiene que ver con la psicología del monarca, del que ha remarcados sus entrenamientos en todas las academias militares de España: "Uno de los elementos más característicos del rey es el querer quedar bien siempre con su interlocutor. Máxime cuando es el que se ha sido su tutor, amigo y una de las muchas personas de las que Juan Carlos ha dicho 'fue un segundo padre'. Eso no es lo mismo que estar detrás del golpe". 

"Me dice usted que es la pregunta tonta, pero es la pregunta del Congreso. La clase política está. hablando de eso. Esto lo ha planteado el líder de la oposición", le ha espetado a Preston después de la extensa respuesta. 

"Bueno. Yo digo que no se puede decir que él fuera responsable del golpe, pero sí contribuyó algo. Ese algo fue darle, quizá sin querer, a Armada y Milans del Bosch, la posibilidad de pensar que gozaban de su aprobación y luego no fue así", ha señalado Preston. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales