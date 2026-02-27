Llega una nueva moda a las bodas: en España aún no ocurre pero cuando pase habrá lío

Las bodas han llegado a un punto casi distópico. En las últimas horas se ha viralizado un vídeo donde se puede ver a una persona —parece que contratada por los novios de una boda— se pasea entre los invitados con un datáfono para pedir dinero para los recién casados.

Según varias webs especializadas, el pago con datáfono está logrando enteros en estas ceremonias en detrimento de los tradicionales sobres con dinero en efectivo que tan típicos son en la cultura española.

De este modo se permite realizar pagos con tarjeta y agilizar la gestión de los regalos que, según la moda actual, suelen oscilar entre los 150 euros por persona y los 500 euros por pareja, en función de la relación con los novios.

En X ha dado que hablar un vídeo donde una persona pasa con el datáfono por las mesas donde están los invitados pidiendo dinero para los recién casados, algo que ha recibido tantas críticas como casi halagos por esta forma tan impersonal de pedir dinero.

"Si no tienen para hacer una boda, no la hagan"

"Si no tienen para hacer una boda, no la hagan", reza el texto de la publicación, que lleva en pocas horas un alcance de un millón de personas y más de 16.000 'me gusta' en la red social de Elon Musk.

Los comentarios dicen: "En Canadá se acostumbra y en otros países. Que te guste ser un gorrión es otra cosa". "Se ve feo, se supone que quien fue a la boda llevó regalo. Otra cosa es que te avisen en la invitación que puedes transferir o pasar tarjeta en el lugar. Pero que te caigan así...".

"Te invitamos a una fiesta a la que no te apetece venir, y que pagarás tu de tu bolsillo además de suponerte más gastos en vestimenta, peluquería, desplazamiento y puede que hasta en alojamiento", comenta otro.

Y otro sentencia: "Y a mí que me han invitado a 3 bodas, a ninguna asistí. Ahora menos sabiendo que hacen estas mamadas, si invitas gente a tu boda es porque quieres compartir ese momento con amistades y familia, los que se casaron hace décadas ni regalo recibían, solo querían compartir el momento".