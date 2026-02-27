Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Llega una nueva moda a las bodas: en España aún no ocurre pero cuando pase habrá lío

Está dando mucho que hablar. 

Las bodas han llegado a un punto casi distópico. En las últimas horas se ha viralizado un vídeo donde se puede ver a una persona —parece que contratada por los novios de una boda— se pasea entre los invitados con un datáfono para pedir dinero para los recién casados.

Según varias webs especializadas, el pago con datáfono está logrando enteros en estas ceremonias en detrimento de los tradicionales sobres con dinero en efectivo que tan típicos son en la cultura española.

De este modo se permite realizar pagos con tarjeta y agilizar la gestión de los regalos que, según la moda actual, suelen oscilar entre los 150 euros por persona y los 500 euros por pareja, en función de la relación con los novios. 

En X ha dado que hablar un vídeo donde una persona pasa con el datáfono por las mesas donde están los invitados pidiendo dinero para los recién casados, algo que ha recibido tantas críticas como casi halagos por esta forma tan impersonal de pedir dinero. 

"Si no tienen para hacer una boda, no la hagan"

"Si no tienen para hacer una boda, no la hagan", reza el texto de la publicación, que lleva en pocas horas un alcance de un millón de personas y más de 16.000 'me gusta' en la red social de Elon Musk. 

Los comentarios dicen: "En Canadá se acostumbra y en otros países. Que te guste ser un gorrión es otra cosa".  "Se ve feo, se supone que quien fue a la boda llevó regalo. Otra cosa es que te avisen en la invitación que puedes transferir o pasar tarjeta en el lugar. Pero que te caigan así...". 

"Te invitamos a una fiesta a la que no te apetece venir, y que pagarás tu de tu bolsillo además de suponerte más gastos en vestimenta, peluquería, desplazamiento y puede que hasta en alojamiento", comenta otro. 

Y otro sentencia: "Y a mí que me han invitado a 3 bodas, a ninguna asistí. Ahora menos sabiendo que hacen estas mamadas, si invitas gente a tu boda es porque quieres compartir ese momento con amistades y familia, los que se casaron hace décadas ni regalo recibían, solo querían compartir el momento". 

Álvaro Palazón
Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

