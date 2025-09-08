Así contesta Susanna Griso al ataque directo que hace el ministro Óscar Puente a Antena 3

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha contestado en directo al ataque que ha hecho el ministro de Transportes, Óscar Puente, este lunes a la cadena Antena 3 a través de su cuenta de la red social X.

En concreto, el ministro ha citado el tuit de un usuario de la red social que se quejaba de las aglomeraciones y la poca frecuencia del metro de Madrid, adjuntando una foto de las vías repletas de pasajeros esperando.

"Lo de @metro_madrid es desesperante. Más de 10 min esperando en Callao, sin aire acondicionado, ahora el siguiente no admite viajeros… y, por supuesto, los Juegos del Hambre para conseguir tu puesto como sardina en lata cuando por fin venga uno. ¿¿¡¡Y las cámaras de Telemadrid??!!", ha publicado el tuitero Rubén (@rub_rb).

Una publicación que Puente (@oscar_puente_) ha citado y ha aprovechado para lanzar un dardo a la cadena de televisión, afirmando con ironía: "Ya hay algún periodista de Antena 3 pidiendo testimonios por aquí, a que sí".

Una pullita que no ha pasado desapercibida por la presentadora de Espejo Público. "No tarda en tuitear a lo largo de la mañana y este último mensaje va dirigido a esta cadena, Antena 3", ha comenzado relatando Griso, refiriéndose al ministro y mostrando en pantalla su tuit para poner a los espectadores en contexto.

"Porque el mismo confiesa que hay problemas en el metro de Madrid y que está esperando que algún periodista de esta casa vaya pidiendo testimonios a los usuarios afectados", ha explicado la periodista.

"No sé si está para hacer muchas ironías Óscar Puente respecto al caos ferroviario. Él ha vivido ya grandes crisis y como hemos contado este verano cuatro de cada diez trenes han llegado tarde, con un retraso medio de 20 minutos", ha contestado la presentadora.

Además, el exsecretario general del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, uno de los integrantes de la tertulia mañanera, también ha afeado el comportamiento del ministro.

"Yo creo que él se equivoca y que además él mismo desvaloriza su propia actividad. Con este comportamiento la impresión que da es que dedica más tiempo a emitir tuits, a meterse con un medio de comunicación o con un adversario político, que a dedicarse a lo que se tiene que dedicar", ha afirmado Cándido.

"Que yo estoy seguro de que se dedica a lo que se tiene que dedicar. Ahora, si tú mismo tienes respeto por tu propia actividad... pues que te den un zurriagazo que no te sorprenda", ha añadido el exsecretario de UGT.

Por último, la periodista Pilar Velasco, también presente en la mesa, ha censurado de forma muy crítica el tuit del ministro: "Nos cuesta entender que señalar medios, en uno u otro sentido, no es el papel de ningún ministro".