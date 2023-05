Si ves este coche por tu ciudad ojo porque puede salirte caro

La ciudad de Madrid recaudó el año pasado 200 millones de euros en multas de circulación, más de la mitad de la recaudación en multas de tráfico que se pusieron el año pasado en toda España.

Según ha contado El Debate, esto es, entre otras cosas, gracias al Multacar, un coche equipado con la última tecnología para detectar infracciones.

Este especie de Coche Fantástico de multar ha sido creado por la empresa Deltacar y dispone de hasta una decena de cámaras de 360 grados que son capaces de detectar todo tipo de infracciones.

Al detectarlas, llegan al copiloto del coche, que puede ver lo que ha ocurrido en una tableta. Según el citado medio, estos vehículos no están conducidos por policías por lo que las personas que conducen son los encargados de abrir un expediente sancionador. Es decir, no pueden multar directamente por no tienen la potestad para hacerlo.

Y ojo porque estos coches, que forman parte Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), son capaces de poner hasta 25 multas por minuto: pueden detectar vehículos mal aparcados, recoger matrículas y hasta detectar el ticket de la hora.

Además de Madrid, ciudades como Logroño, Badajoz, Palma de Mallorca y Salamanca han probado o ya han implementado este servicio.