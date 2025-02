AsturExplores, el equipo de Gijón que se ha impuesto ante más de 15.000 proyectos para ganar un certamen de la NASA

Las trayectorias profesionales de Daniel Álvarez, Juan Ignacio Bousquet, Vlad Cortac, Coral Izquierdo, Samuel Guerrero y Daniel Piñera no lucen igual desde el pasado 16 de enero. Ese día, su currículum se engordó con un logro único. La NASA nombró como uno de los diez equipos ganadores del NASA Space Apps Challenge 2024 a AsturExplores, el proyecto que formaron estos seis jóvenes para el hackathon de Gijón, que se celebró el pasado mes de octubre.

Ellos se han llevado la categoría de Mejor Concepto de Misión gracias al diseño de la aplicación LandSat Connect, enmarcada dentro del reto propuesto por la NASA relacionado con los datos de los satélites Landsat 8 y 9 que orbitan la Tierra. Han superado, nada más y nada menos, que a los más de 15.000 proyectos participantes y se han convertido en los segundos españoles en ganar un hackathon de la NASA, después de que en 2018 lo hiciera el equipo madrileño Pillars of Creation.

Como premio, además de los 1.000 euros, podrán visitar el próximo 4 de junio las instalaciones del Goddard Space Flight Center de la NASA en Washington (EEUU) para presentarlo ante científicos.

"Ha sido una experiencia muy loca y estamos muy contentos", afirman Bousquet, Izquierdo, Piñera y Álvarez en una conversación con El HuffPost. Coral fue la promotora del grupo. Ella se lo planteó a Piñera y Álvarez, con los que ha coincidido en la carrera de Ingeniería Informática, y después reclutó, gracias al destino, a Guerrero, Bousquet y a Cortac.

"En la propia página de la NASA tenías un buscador de equipo en el que te salían los completos y los que buscaban miembros. Así nos contactaron primero Vlad y Samu y después Juani. Les hicimos una entrevista por videollamada para conocerlos y ver por qué querían entrar y ya formamos el equipo", explica esta joven, que se va a ir a trabajar a Suiza a la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).

Los componentes de AsturExplores con la tarjeta de ganadores. Imagen cedida

Los seis mezclaban experiencia, juventud, mundo y mucho, mucho conocimiento. A estos tres jóvenes asturianos de 22 años se sumaron Bousquet, un argentino de 39 años que llegó hace dos años y medio a Gijón y que trabaja en una empresa que hace satélites en el área de ciberseguridad en el ámbito espacial, Cortac (26 años), que cambió su Moldavia natal para regresar a Gijón, donde hizo el Erasmus, para trabajar de ingeniero de datos en Oracle, y Guerrero, un físico de 27 años que también aterrizó en la ciudad asturiana desde Granada para trabajar como desarrollador de software en INDRA.

"Nos acabamos juntando gente que no solamente estudiamos, sino que también hacemos proyectos por nuestra cuenta o trabajando y al final tuvimos mucha suerte de hacer un buen grupo", afirma Izquierdo. Piñera está desarrollando una aplicación móvil para su TFG con la que ayudar a unos investigadores de la Universidad de Oviedo que están en la Antártida y Álvarez trabaja en el departamento de software de la empresa 4Space.

LandSat Connect, una aplicación funcional

Una vez hecho el grupo decidieron focalizarse en el reto que la NASA planteaba de Landsat Reflectance Data: On the Fly and at Your Fingertips (Datos reflejados por Landsat: instantáneos y al alcance de la mano). "Una vez en el concurso ya vimos lo que teníamos que hacer y buscamos la solución al proyecto. Fue una decisión de equipo", apuntan.

Bousquet es el encargado de explicar la aplicación que diseñaron para tratar los datos de estos satélites Landsat: "Con ella se simplifica el acceso a la información de esta constelación de satélites Landsat que proveen información en forma de imágenes con cámaras. Tienen distintos tipos de cámaras en su interior que pueden ser de volumen, perimetral, etc y eso permite tener información en distintas longitudes de onda y hacer análisis de verificación, de suelo o entender cómo son las inundaciones, a nivel de agricultura si hay una plaga, sequía, etc. Es decir, te permite acceder de forma fácil a esos datos que están en distintos lugares y de una forma más compleja para llegar".

Pero no solo tiene esta función, describe que además te permite ver cuál es la ubicación que tiene un terreno y te avisa cuándo va a pasar el satélite: "Esto es importante porque te provee de información que miden sus imágenes y te permite saber cuándo va a pasar para tomar mediciones y así contrastarlas con las del satélite en ese mismo lugar, ese mismo día y esa misma hora".

Los componentes de AsturExplores, durante el evento de la NASA. Imagen cedida

Piñedo añade que entre los destinatarios hay científicos, pero también agricultores. "Una persona que tenga una finca muy grande necesita drones para poder ver todo lo que ocurre, pero con nuestra aplicación, descargándola en el móvil, puede ver las imágenes de un satélite que existe y que está dando vueltas a la Tierra. De esta forma puede calcular, por ejemplo, cuánto abono debe echar a una finca. También te permite calcular cuánto ha crecido una ciudad y tiene muchos más usos".

Su finalidad, como insiste Álvarez, es la de "presentar esa información recogida para quién la pueda y quiera usar". "El problema está en cómo acceder a esos datos y nosotros somos ese intermediario", sentencia.

Su proyecto no solo enamoró en Gijón y en España para clasificarse entre los 40 semifinalistas, sino que cautivó hasta el final para ser uno de los 10 elegidos en representarlo en las instalaciones de Washington ante científicos de la NASA.

Piñedo reconoce que no esperaba ganar a pesar de creer en la idea: "Sabía que era buena, pero son muchos equipos de muchos sitios y es muy difícil".

Los cuatro entrevistados comentan que de los 40 equipos finales había otros dos que abordaban ese mismo desafío de los satélites Landsat, así que esa intriga les generó un poco de ansiedad que desapareció cuando les comunicaron que eran los ganadores. "Ahí ya lo celebramos con sidra", exclaman al unísono y entre risas los protagonistas.

"Ahora estamos en un proceso de buscar financiación"

Puede parecer que tras ganar el hackathon de la NASA sería la propia institución la que les pagara el viaje a Estados Unidos, pero nada más lejos de la realidad. Son ellos los que tienen que costearse el viaje: "Ahora estamos en un proceso de buscar financiación".

Pero no solo para ese viaje buscan ayuda, también para dar vida a un proyecto que ha cautivado a los científicos más reputados del mundo. "Si hay una oportunidad y se puede hacer realidad por qué no intentarlo. Tenemos la capacidad técnica y el conocimiento para desarrollarla, pero no la empresarial" comentan.

Los seis protagonistas de AsturExplores brindando por ganar el concurso de la NASA. Imagen cedida

"Nosotros lo que hicimos ese fin de semana fue el trabajo para ganar el reto, pero si tenemos financiación sí podríamos juntarnos para hacer la aplicación y que sea accesible para todo el mundo. Esto es buscar una nueva manera creativa para usar esos datos que ya estaba ahí", sentencia Bousquet.

Izquierdo comenta que han recibido las felicitaciones del rector de la Universidad de Oviedo y de muchos profesores y adelantan que se van a poner en contacto con entidades y empresas para lograr esa financiación que les pueda ayudar a seguir cumpliendo su sueño.

Una reivindicación de que no todo es Madrid y Barcelona

Preguntados por cómo se ven de aquí a cinco años, los cuatro coinciden en destacar el talento que hay fuera de ciudades como Madrid y Barcelona y piden más oportunidades de trabajo en lugares como Asturias.

"A nivel profesional personalmente me gustaría desarrollar algo en Asturias y que todo lo que estamos haciendo se pueda ver referenciado aquí y tenga un impacto para Asturias y para España. Quiero poder crecer aquí y no tener que marchar fuera", apunta Álvarez, que cuantifica en que su trabajo "está diez veces más valorado en el extranjero".

Bousquet también afirma que "hay mucho talento en Asturias, pero que mucha gente se tiene que ir al exterior por falta de oportunidades". Sueña con que eso cambie: "Me gustaría poder hablar con instituciones de aquí y ver las posibilidades de desarrollar proyectos y start-up aprovechando el conocimiento que hay. El talento está y solo falta generar las oportunidades".

Eventos como el hackathon también sirven para demostrar los buenos profesionales que hay. “Se tienen que promover hacer más concursos de este tipo porque sirve para ser consciente del nivel que hay y se aprende mucho en ellos”, señala Izquierdo.

Al final, estos seis jóvenes han demostrado que España sigue siendo punta de lanza en la formación científica y que, como les pasa a ellos, solo falta que de verdad haya una apuesta seria.