"No es asunto tuyo": una invitada a 'laSexta Xplica' le para los pies a Gonzalo Bernardos

El plató de La Sexta ha acogido este sábado un nuevo capítulo de laSexta Xplica, el debate conducido por José Yélamo. En este nuevo episodio, se ha tratado el tema la natalidad, la coronación de Carlos III y la guerra de Ucrania.

Hablando, precisamente, del nacimiento de niños, el economista Gonzalo Bernardos ha tenido un encontronazo con una invitada después de este preguntarle la razón de que estuviera estudiando un doctorado a sus 34 años y no lo hiciera hace diez años.

Se llama Sara Gonzálvez y es científica. La joven ha aplazado la maternidad para completar su formación y así "poder afrontar mejor el futuro". Al hilo del tema, así se ha dirigido Bernardos a la joven: "¿Qué te ha pasado para estar haciéndolo a los 34 y no a los 24?"

El economista ha argumentado su pregunta señalando que en su universidad, "como mínimo, la inmensa mayoría que hace el doctorado tiene 24 o 25 años", con la consiguiente pregunta que ha indignado de lleno a la invitada, y a otros muchos.

De hecho, la joven no se ha cortado ni un solo pelo y le ha respondido tajante. "Bueno... Para empezar, creo que esto no es asunto tuyo. Yo he estado trabajando", ha contestado sorprendida.

Al instante, varios invitados al programa han saltado para reprocharle su pregunta a Bernardos alegando que eso estaba "fuera de lugar". En su caso, Yélamo, quién ha zanjado la discusión que se había generado, ha reaccionado así: "Yo también me he quedado un poco frío".