Avisa a la reclutadora de que llega tarde a la entrevista: por lo que le responde se convierte en el despiste del año

La usuaria de la red social X—antes Twitter— @ittstimetobeging ha contado una anécdota que posiblemente se convierta en uno de los despistes del año, que por suerte no desencadenó en nada malo. La historia es breve, una conversación de WhatsApp entre la usuaria y la reclutadora, ya que tenía una entrevista de trabajo.

Todo comenzó con un imprevisto con el bus, lo que generó que Nuria se retrasara y llegara tarde a la entrevista. Por suerte, pudo contactar con la reclutadora y le avisó del retraso: "Hola, soy Nuria, escribo porque teníamos una entrevista hoy a las 16, llegaré 10 minutos tarde, ya que ha habido un imprevisto con el bus, disculpad".

Lo que no se esperaba Nuria era la respuesta de la reclutadora, sin mala intención, pero ha sido el desencadenante de las risas: "¡Hola! ¡Era el miércoles!". Efectivamente, se había equivocado de Nuria. Por si fuera poco, en los comentarios ha matizado que al cabo de un rato le volvieron a escribir para avisarle de que también se equivocaron y que al final no era el miércoles, sino otro día.

"Qué tal está yendo vuestro lunes", ha escrito de forma irónica."Eres histórica", le ha respondido un usuario, reflejando que le ha hecho reír con una simple imagen que, hasta el momento, en apenas una hora, ya acumula cientos de 'me gusta' (y subiendo).

Al final, ha sido un pequeño despiste que ha contado con total honestidad y que ha hecho reír a los usuarios de X. Además, la respuesta de la reclutadora ha sido bastante educada y amable, no como le pasó al usuario Gavin, que recibió una respuesta a una entrevista por correo electrónico y lo que le dijeron indignaron a muchos.

"Para futuras referencias, hacer preguntas sobre el salario, las responsabilidades y la cultura laboral no son cosas que nos guste discutir durante el proceso de entrevista", le comentaron.

"Una entrevista de trabajo no es un interrogatorio unilateral, ambas partes evalúan si tienen encaje, y la transparencia es la mejor manera", respondía el usuario @galislab.