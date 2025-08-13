Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Va a una entrevista de trabajo y le dan la respuesta por correo: lo que le dicen está indignando a todos

"​Todo mal", ha afirmado @galislab.

Alfredo Pascual
El tuit de @galislab.@galislab

El data scientist e ingeniero de Inteligencia Artificial @galislab ha publicado en su perfil de X una imagen de la respuesta que ha recibido una persona por parte de una empresa después de haberse presentado a una entrevista de trabajo y ha sacado varias conclusiones.

En dicho mensaje se le informaba al candidato que había sido rechazado y que están avanzando con otros candidatos en el proceso de selección, así como se le agradecía que se hubiera tomado el tiempo para ir a la entrevista. 

Sin embargo, la polémica llega con el siguiente párrafo, donde le dan un consejo de lo más polémico: "Para futuras referencias, hacer preguntas sobre el salario, las responsabilidades y la cultura laboral no son cosas que nos guste discutir durante el proceso de entrevista". 

"Gracias por tu tiempo y te deseamos la mejor de las suertes", remata el mensaje de texto enviado por parte de la empresa. 

A la imagen ha añadido la siguiente conclusión el ingeniero: "Todo mal en este correo de rechazo". Sobre lo que está mal ha descrito lo siguiente: "Preguntar cuanto se cobra, mis funciones y por el ambiente de trabajo".

"Una entrevista de trabajo no es un interrogatorio unilateral. Ambas partes evalúan si tienen encaje, y la transparencia es la mejor manera", ha finalizado @galislab.

Alfredo Pascual
