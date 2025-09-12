Ayuso habla de por qué le gusta tanto ir a Miami: José Miguel Villarroya lo ve y reacciona con una única frase

El historiador y periodista José Miguel Villarroya no se ha aguantado las ganas y ha reaccionado al ver un minuto y medio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid.

Durante el Debate de Estado de la Región, la dirigente autonómica ha dedicado un apartado de su turno de respuesta de este viernes a explicar los motivos por los que le gusta tanto viajar a Miami (Estados Unidos).

"Uno de los motivos por los que me gusta ir a Miami siempre que puedo, ya que les suscita tanto interés a los señores de la izquierda, es porque la vida en Florida te demuestra cómo el ser humano, huyendo del comunismo, es capaz de llegar tan lejos", ha contado.

Ayuso ha justificado que Florida está llena de "cubanos, venezolanos, de ciudadanos de otros rincones del mundo que han huido en balsas". "Han huido buscándose la vida para poder llegar a un país dónde pueden prosperar en libertad, dónde pueden crear sus negocios", ha razonado.

"Esa gente no quiere saber nada del socialismo desorejado, que no de todo el socialismo, y del comunismo y me encanta. Porque me gusta vivir con gente alegre, pujante, generosa y que no es como ustedes, de sectaria, de odiadora y que es capaz de desprestigiar a cantantes, actores, cineastas y periodistas por su ideología. Me gusta la gente libre", ha añadido.

Al ver el alegato por la libertad hecho por Ayuso durante su turno de palabra en la Asamblea de Madrid, José Miguel Villarroya ha dejado clara su opinión lanzando, en una frase, una recomendación a la dirigente madrileña sobre lo tanto que le gusta viajar a Miami. "Pues que se quede allí", ha contestado el colaborador de programas como el de TVE, Malas Lenguas, desde su perfil en la red social X.