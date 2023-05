Silvia Alonso revela qué es lo peor que le han dicho en un casting: "Me hizo sentir muy mal"

La actriz Silvia Alonso ha compartido un juego con su compañera Carolina Yuste y ambas han contado en la revista Shangai qué ha sido lo peor que han tenido que escuchar en un casting.

La primera en hablar ha sido Yuste, protagonista de Las Noches de Tefía y de Sin Huellas, donde comparte pantalla precisamente con Silvia Alonso, y ha contado que lo peor le ha pasado es que no la eligieron para un papel porque "no era lo suficientemente guapa de portada de revista". "Así de concreta", ha apostillado.

Por su parte, Alonso ha contado que en una audición le dijeron que no porque "era demasiado pudorosa". "En un momento dado se me había bajado un tirante y en medio de la prueba me lo había subido. Y había algo como muy erótico", ha contado.

"Lo peor de todo eso es que yo me lo creí y me hizo sentir muy mal. Luego con los años he dicho no mira, perdona", ha sentenciado.

En una entrevista a ElHuffPost, hablando precisamente de los castings, afirmó que, en alguna ocasión, se había alegrado de no haber sido seleccionada en una prueba después de ver el resultado final.

"Sí, claro, por supuesto. Menos mal, ¿no? También he dicho fuck, por qué no me han cogido para esto. También me ha pasado eso, eh", contó.