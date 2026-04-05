Demanda contra la sanidad andaluza por los fallos en cribados de cáncer de mama: ya hay más de 160 reclamaciones en marcha

La sanidad andaluza se enfrenta a un aluvión de demandass por los fallos en los cribados del cáncer de mama.

El escándalo por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía da un paso más. El abogado de la Asociación Amama, Manuel Jiménez, ha anunciado que llevará a los tribunales al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para exigir indemnizaciones a las mujeres afectadas, empezando por el caso de Anabel, uno de los primeros documentados.

Según ha explicado en una entrevista en Radio Sevilla, recogida por Europa Press, la situación ya tiene cifras relevantes: hay 160 reclamaciones patrimoniales presentadas, además de otras decenas en distintas fases de tramitación. Y el número sigue creciendo.

Más de 250 casos en marcha y nuevas reclamaciones cada día

El volumen de afectados es uno de los elementos más llamativos del caso. A día de hoy, el balance que maneja la defensa es:

160 reclamaciones ya registradas.

ya registradas. Entre 50 y 60 pendientes de presentación.

de presentación. Unas 40 o 50 en fase de estudio.

En total, el número de posibles casos supera los 250 expedientes, y según el propio abogado, la cifra no deja de aumentar: "Todos los días hay alguna nueva reclamación", ha asegurado.

Este flujo constante refuerza la idea de que no se trata de incidentes aislados, sino de un problema estructural en el sistema de detección precoz.

El caso de Anabel, clave para iniciar la vía judicial

La estrategia legal arrancará con el caso de Anabel, que fue el primero en presentarse hace más de seis meses. Sin embargo, presenta una circunstancia que el abogado califica de "curiosa": es el único expediente en el que la Junta no ha solicitado documentación adicional ni ha dado respuesta alguna.

Ante esta falta de reacción por parte de la administración, la defensa ha decidido dar el paso hacia los tribunales.

La previsión es que las primeras demandas se presenten entre finales de abril y mayo, y a partir de ahí se irán encadenando conforme vayan venciendo los plazos administrativos.

Acusaciones de silencio administrativo por parte de la Junta

Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la supuesta falta de respuesta institucional. Manuel Jiménez asegura haber intentado contactar con la administración en múltiples ocasiones sin éxito: más de 50 llamadas telefónicas y varios correos electrónicos.

El resultado, según su versión, ha sido siempre el mismo: "la callada por respuesta". Este silencio administrativo es el principal motivo por el que la asociación ha optado por judicializar el conflicto.

Evitar los tribunales era la prioridad

El abogado ha insistido en que la vía judicial no era el escenario deseado. La intención inicial era alcanzar una solución extrajudicial que evitara un proceso largo y complejo para las afectadas.

No es un detalle menor. Los procedimientos contencioso-administrativos en España pueden alargarse durante años, con costes económicos y emocionales importantes. "Queríamos evitar un suplicio para las mujeres", especialmente teniendo en cuenta que algunas podrían no llegar a ver el final del proceso, resume Jiménez.

Reclaman disculpas e indemnizaciones

Más allá de las compensaciones económicas, la asociación pone el foco en la falta de reconocimiento por parte de la administración.

Según el abogado, la Junta de Andalucía no ha pedido disculpas, no ha reconocido errores y no ha ofrecido compensaciones. Y eso, sostiene, agrava el impacto sobre las afectadas. "Resarcir a las mujeres es la única forma de que se sientan medianamente satisfechas", afirma.

El conflicto reabre un debate clave en sanidad pública: la eficacia de los programas de cribado del cáncer de mama.

Estos programas son fundamentales para detectar tumores en fases tempranas y mejorar la supervivencia. Según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la detección precoz puede elevar las tasas de curación por encima del 90% en algunos casos.