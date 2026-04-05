Juan Carlos I regresa a España: el emérito ya está en Sevilla para asistir a una corrida de toros

The king (emérito) is back. Juan Carlos I ha vuelto este domingo a España. En concreto, ha viajado hasta Sevilla para asistir esta tarde a una corrida de toros en la Maestranza en la que regresará a los ruedos el torero Morante de la Puebla.

Según ha informado la Agencia EFE, el emérito estará presente en una corrida en la que completan cartel el peruano Roca Rey y David de Miranda, en su primera vez en España desde el mes de noviembre.

Este Domingo de Resurrección, su hija mayor, la infanta Elena, ha sido una de las espectadoras del pregón taurino pronunciado en el teatro de la Maestranza por el periodista Rubén Amón.

A unos metros de este escenario, en la misma acera, la Real Maestranza espera el comienzo esta tarde, a las 18:30 horas, de la de temporada taurina de la ciudad de Sevilla, donde el rey emérito ha sido visto a primeras horas de esta tarde.

5 meses después

Juan Carlos I no había vuelto a España desde noviembre del año pasado, cuando asistió el día 22 de ese mes al almuerzo familiar que se celebró en el Palacio Real de El Pardo, organizado para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía.

El rey emérito, que reside en Abu Dabi desde 2019, tenía intención de participar en marzo en la regata que organizaba el Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra), pero el conflicto en Oriente Medio se lo impidió.

En las primeras imágenes del emérito en España de este domingo, publicadas por el Diario de Sevilla, se puede ver a Juan Carlos I saludando a sus nietos, Victoria Federica y Froilán.