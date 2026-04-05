Lo que dice de Sánchez un medio conservador de EEUU va a formar un gran revuelo en España

El medio de comunicación conservador estadounidense, Washington Examiner, ha publicado un artículo muy duro contra la postura del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con la Administración Trump.

En el artículo de opinión publicado este mismo domingo, han reclamado y pedido, por activa y por pasiva, a la Casa Blanca que deben "dar un escarmiento al español Pedro Sánchez".

"La OTAN está en crisis. Varios miembros se niegan a permitir que Estados Unidos, la columna vertebral de la alianza, utilice bases y espacio aéreo para operaciones militares contra Irán, lo que ha provocado la ira del gobierno de Trump y ha generado interrogantes sobre su futuro", ha señalado al inicio del artículo.

Acto seguido, han tachado de "lamentable" que "los miembros de la OTAN no hayan hecho lo mínimo para ayudar a su aliado a afrontar una amenaza común". Pero lo más duro ha sido contra el líder del Ejecutivo español: "Y nadie ha actuado de forma más vergonzosa que el gobierno español de Pedro Sánchez".

"Ha desafiado a Trump"

Lo más llamativo es que, aunque es una crítica contra Pedro Sánchez lanzada desde EEUU, parece casi un halago a lo que lleva tiempo defendiendo desde España en estos últimos meses.

"Bajo el mandato de Sánchez, España ha desafiado abiertamente al gobierno de Trump y a los contribuyentes estadounidenses, quienes en su gran mayoría financian la seguridad y protección del país europeo", han razonado.

Consideran que el Gobierno de Trump "debería tomar a Sánchez como ejemplo y enviar un mensaje claro a sus aliados". "Este statu quo fallido ya no será tolerado. Hay que poner fin a la época en la que se trata a Estados Unidos como un ingenuo", han expuesto.

Han tratado de justificar que "Europa, en gran medida desmilitarizada, desindustrializada y dependiente de la energía, sería la que más sufriría si Irán y sus terroristas pudieran utilizar el chantaje nuclear". "Los recientes esfuerzos de Irán por bloquear el estrecho de Ormuz ilustran claramente este peligro", han añadido.

"Sin embargo, varios aliados clave de la OTAN, Gran Bretaña, Francia y España, se han negado a permitir que Estados Unidos utilice sus bases y su espacio aéreo. Como señaló el presidente Donald Trump, Estados Unidos no pedía hombres, municiones ni material. Solo pedía cooperación pasiva", han contado.

Desde el Washington Examiner aseguran que España "se ha convertido en un país problemático" bajo el mandato de Sánchez. "Otras naciones, como Alemania, han accedido a la exigencia de Trump de que los aliados europeos aumenten su gasto en la OTAN hasta el 5% del PIB, pero España se ha resistido", han añadido.

Lo curioso es que, además de hablar del 'no' de España a subir su inversión de la OTAN por encima del 2%, acusan a Sánchez de mantener "estrechos vínculos con el Partido Comunista Chino, al que el Pentágono ha calificado como el único desafío real para Estados Unidos".

"Las grandes potencias saben quiénes son sus amigos y quiénes no. Estados Unidos debería trasladar sus activos y compromisos militares de España a Portugal. Debería considerar la posibilidad de imponer medidas económicas punitivas al gobierno español, tal como ha amenazado con hacer Trump", han sentenciado.