Los arqueólogos no dan crédito: entre 950 objetos de hierro de la Edad del Hierro descubren los carros de cuatro ruedas más antiguos de Gran Bretaña

Hito arqueológico en Reino Unido. Un grupo de arqueólogos ha hecho un descubrimiento sin precedentes: un carro de cuatro ruedas. Según informa el diario New York Post, se trata del primer hallazgo de este tipo en Gran Bretaña.

Los restos de vehículos fueron desenterrados en un yacimiento de la Edad de Hierro cerca de la localidad de Melsonby, a unos 56 kilómetros al sur de Durham, en Yorkshire, en Inglaterra. Tal como ha podido saber el medio de comunicación, todo comenzó tras unas pruebas de detección de metales en 2021, que terminó con una excavación de la zona en 2022.

Los 950 objetos encontrados están datados entre el 100 a.C. y el 40 d.C; y entre ellos, se econtraron piezas de vehículos y accesorias para arneses de caballos. Los arqueólogos también encontraron embarcaciones ceremoniales y armas en el alijo. También capos de mano, que se usaban para guiar a los vehículos.

"Uno de los mayores yacimientos de metalurgia de la Edad del Hierro"

En el artículo que presenta el hallazgo, consultado por el medio de comunicación, el equipo de arqueólogos celebra que "representa la primera evidencia tangible potencial" de carros de cuatro ruedas en Gran Bretaña. "Entre los neumáticos había una serie de barras anchas y planas con una curva central en forma de U, descritos aquí como ménsuzas". Estos objetos, aseguran, no se encuentran en carros normales en ese país.

"Probablemente estos medios de transporte habrían sido usados por élites de alto estatus en la antigua Gran Bretaña como símbolos de riqueza", explican los investigadores en el documento. Además, aseguran que la presencia de carros de cuatro ruedas en Melsonby "transformaría nuestra comprensión de las formas de transporte con ruedas y el papel de tales vehículos en la Edad de Hierro".

El tesoro forma parte de un número creciente de hallazgos de la Edad del Hierro que siguen surgiendo en Gran Bretaña. De hecho, en Escocia, los trabajadores de la construcción encontraron recientemente restos de casas redondas de la misma época mientras trabajaban en un proyecto de alcantarillado.