Pocos van a hablar tan claro sobre Rosalía como lo ha hecho Carmen Machi antes de entrar a su concierto

El primer Movistar Arena de Rosalía para el Lux Tour fue todo un éxito. Los fans ya se dispusieron en una larga fila esperando al momento de entrar y pillar sitio, pero también lo hicieron muchísimas personalidades conocidas del mundo del cine y de la música, como el caso de Pedro Almodóvar, Leiva, Israel Fernández, Eva Amaral, Juanjo Bona o el humorista Ignatius Farray.

Sin embargo, de todos aquellos que han dado su opinión sobre la cantante catalana, pocas han sido tan cristalinas como la actriz Carmen Machi. Al igual que con Amaral, los micrófonos la rodearon para preguntarle por Rosalía y la emoción de escucharla en vivo y en directo.

"Es única, ella te regala el corazón, se deja la vida y el talento y la humildad que va junto, ella lo tiene. Es oro puro", ha descrito Machi, que realmente estaba emocionada por poder vivir el concierto en primera persona.

"El arte es esto"

Si por algo ha destacado este último álbum de Rosalía, Lux, ha sido por las melodías y los mensajes, que han llegado a un público amplio, no solo de España, sino de todo el mundo. En ese sentido, Carmen Machi ha comentado por qué le gusta tanto.

"A mí me gusta mucho porque, sobre todo, es un viaje verla, estar con ella, todo lo que hace en el escenario. El arte es esto", ha defendido. Sobre si lo va a dar todo en los conciertos, la actriz no tiene ninguna duda.

Otros artistas también han hablado maravillas de ella, como Amaral: "Las melodías y su forma de cantar... Es todo superemocionante". Por otro lado, el cantaor flamenco Antonio Carmona habló de la catalana en una entrevista en El Mundo y la ha comparado con artistas de la talla de Prince y Michael Jackson: "Ahora los españoles y los latinos estamos de moda. Valorémoslo, coño".