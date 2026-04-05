Ni jabalíes ni lobos: una plaga de muflones en manada está arrasando los cultivos de Alicante

Los agricultores de la comarca de l’Alcoià (Alicante) se encuentran en una situación límite debido a la plaga de muflones que están acudiendo día tras día en manada a los campos para arrasar con los cultivos.

Los trabajadores del sector en la zona han denunciado que la situación es insostenible. La solución que están adoptando es avisar a los cazadores para intentar alejarlos de las zonas agrícolas. Sin embargo, los muflones no dejan de alimentarse de los brotes tiernos presentes en las parcelas.

Desde ASAJA Alicante, a través de un comunicado, han asegurado que, en la provincia "el aumento descontrolado de especies como el conejo, jabalí, arruí o muflón, unido a la falta de medidas eficaces por parte de la administración autonómica causa daños directos en cultivos: destrucción de siembras, consumo de frutos o arranque de plantas; así como indirectos en infraestructuras agrarias: destrucción de sistemas de riego, vallados o caminos rurales".

En cuanto a las posibles soluciones a ese problema, la asociación agrícola ha subrayado que "el actual marco normativo no es ágil ni eficaz", ya que "se basa en que los agricultores avisan a los cazadores de cada coto para poder hacer frente a la plaga de fauna salvaje impidiendo actuar con rapidez ante situaciones de sobrepoblación".

Respecto a esa forma de actuar, desde ASAJA Alicante han manifestado que "los procedimientos son lentos y restrictivos, favoreciendo que determinadas especies alcancen altos niveles de plaga".

"Todos se escudan unos en otros, pero quien paga es el agricultor"

Los muflones están haciendo especial daño en las explotaciones de cereal de la comarca de l’Alcoià. Uno de los afectados por esa situación, el agricultor Ricardo Ferri, ha alertado de que "tenemos entre 40 y 60 muflones comiendo día y noche en el campo. Llevamos mínimo seis años con este problema y cada vez va a más".

"Se ofrece a los cazadores como solución, pero no hay permisos suficientes. Al final todos se escudan unos en otros, pero quien paga es el agricultor", ha criticado Ricardo Ferri.