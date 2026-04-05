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Kaya, 27 años, tarda tres horas en tren para ir a clase porque no puede pagar el alquiler en Londres: "Era un campo de minas: todas las habitaciones costaban más de 1.000 libras"
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Kaya, 27 años, tarda tres horas en tren para ir a clase porque no puede pagar el alquiler en Londres: "Era un campo de minas: todas las habitaciones costaban más de 1.000 libras"

“Los precios que la gente pagaba por el alquiler eran desorbitados”, asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Mujer joven esperando la llegada del tren en la estación de metro.
Una chica joven esperando para subirse al tren.Getty Images

Hoy en día, el precio de la vivienda sigue subiendo a un ritmo que parece imparable, y eso está cambiando la forma en que vivimos. Para muchos, especialmente jóvenes y estudiantes, ya no es posible permitir que el hogar esté cerca del trabajo o la universidad. A muchos les toca hacerse largas horas en transporte público, madrugones y viajes que consumen energía, todo para poder seguir adelante sin que el alquiler supere el presupuesto. 

Este es el caso de Kaya Turner, una joven de 27 años que llegó a Londres desde Sheffield para cursar un máster en historia medieval en el King’s College. Con la ilusión de vivir la experiencia de la ciudad, buscó alojamiento cerca del campus, pero los precios se le escapaban de las manos, incluso las habitaciones más pequeñas superaban ampliamente su presupuesto. Ante la imposibilidad de encontrar un alquiler digno, Kaya tomó la decisión de volver a Sheffield y viajar cada día a Londres.

Durante seis meses, intentó mantener el equilibrio entre trabajo y estudios, compaginando dos turnos de 12 horas semanales en un pub con sus clases, pero finalmente la presión financiera y el cansancio acumulado empezaron a pasar factura. “Era un campo minado: todas las habitaciones costaban más de 1000 libras, y simplemente pensé que no tenía sentido”, confiesa en declaraciones recogidas por The Telegraph, aunque a cambio tuvo que pagar un alto coste. 

El precio a pagar

Ahora, cada semana la joven se hace seis horas diarias de viaje entre Sheffield y Londres para poder asistir a sus clases. Sale de casa a las 5 de la mañana, toma un tren de aproximadamente 90 minutos hasta Londres y, entre transbordos y caminatas hasta el King’s College, llega justo a tiempo para su seminario de dos horas. Al terminar, el regreso puede alargarse hasta las 11 de la noche.

Aunque este esfuerzo le permite ahorrar casi 12.000 libras al año en alojamiento, reconoce que la rutina es agotadora. “Los viajes eran una locura, pero los precios que la gente pagaba por el alquiler eran desorbitados”, asegura. Sus viajes diarios reflejan la realidad de muchos estudiantes que se ven obligados a sacrificar tiempo y energía por poder estudiar en ciudades con alquileres inalcanzables.

De vuelta en Sheffield, Kaya gasta unas 400 libras al mes en los viajes de ida y vuelta a Londres y, pese al cansancio, calcula que el ahorro en alojamiento ronda las 12.000 libras al año. Pero el precio no es solo económico, ya que el ahorro se materializa en la pérdida de vida universitaria. Sus largas jornadas le impiden participar en actividades extracurriculares, socializar con sus compañeros o disfrutar del ambiente de la ciudad, recordándole que las decisiones financieras también implican renunciar a experiencias personales que forman parte de esta etapa de su vida.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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