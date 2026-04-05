Reabre esta histórica cafetería en pleno centro de Madrid, ven su carta y se arma el mayor lío de toda la Semana Santa

El histórico Café Gijón, en pleno Paseo de Recoletos de Madrid, reabre sus puertas, pero lo hace con una carta que se ha compartido en redes sociales y ha provocado el mayor revuelo de toda la Semana Santa.

El punto de encuentro, con más de 130 años de vida, de intelectuales, escritores y artistas del mundo de la cultura en Madrid durante sus décadas de funcionamiento, vuelve tras cinco meses cerrado tras haber sido reformado.

Pero el lío se ha montado, precisamente, con un legado y una esencia que parece haberse esfumado a lo largo y ancho de su carta de productos y, sobre todo, el del precio de todos sus platos.

El usuario Pablo Briones ha compartido un mensaje en la red social X en el que ha mostrado la carta del Café Gijón y hay quien ha buscado la cámara oculta al ver algunos de sus precios.

"He dado con la carta del 'Café Gijón' y es aún peor de lo esperado", ha contado al inicio de su mensaje, antes de entrar en detalle de lo que cuesta, por ejemplo, un helado o una pizza margarita.

"1 copa de vino al precio que se encuentra la botella en tienda online 9-11€".

"Cero referencias interesantes".

"Hummus 26 euros".

"Tapa de kale 22 euros. ¡Una tapa!"

"Curry vegano 34 euros".

"Tapa de fish & chips (pescado y patatas) 25 euros".

(pescado y patatas) 25 euros". "Pizza margarita 24 euros".

"Trozo de tarta más barata 11 euros".

"Helado 9,45 euros".

El usuario ha terminado reconociendo que él no entiende "nada" al comprobar la carta. Pero, del documento que ha difundido, también aparecen otras opciones que no son para todos los bolsillos.

Por ejemplo, unos nachos con guacamole casero por 23,10 euros, un aguacate con gambas por 29,40 euros, una burrata artesana (queso fresco) sobre tomates por 28 euros, entre muchos otros.

El revuelo en redes sociales en las últimas horas es total. Suma más de 430.000 visualizaciones, supera los 1.000 me gusta, pero, sobre todo, acumula cientos y cientos de comentarios y reacciones.

Ya ha provocado el mayor debate de toda la Semana Santa. Algunos usuarios critican que "en esto han convertido Madrid", "Madrid Centro está destinado a ser esto" o "sólo pagaría 16 euros por 6 croquetas si me las trae Batman".

"¿Somos o nos estamos haciendo gilipollas? Si percibes al igual que Pablo y un servidor, que esto es demencial. Aún tienes remedio", ha señalado otro de los usuarios al ver la carta y los precios.