Ayuso se irá de la conferencia de presidentes si no se habla español: la respuesta de Oskar Matute, breve y directa

Isabel Díaz Ayuso ha protagonizado este jueves uno de esos momentos que rápidamente se ha viralizado y que dará que hablar en los próximos días. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha advertido que durante el próximo encuentro de la Conferencia de Presidentes, que tendrá lugar este viernes, no se pondrá pinganillo si otros dirigentes hablan en otro idioma distinto al español.

Los pinganillos se habilitarán para la traducción simultánea del catalán y el euskera, lenguas en las que intervendrán tanto el president catalán, Salvador Illa, y lehendakari, el jeltzale Imanol Pradales.

"Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o me lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré. O por el camino ya veré qué haré con esos pinganillos, yo ya le digo que no me los pienso poner", ha llegado a decir Ayuso en la Asamblea de Madrid.

Y ha añadido: "Utilizan el catalán para hacer provincianismo con el secesionismo catalán que es una corruptela que no voy a pagar". Un vídeo que ha llegado hasta el dirigente de EH Bildu Oskar Matute.

"Vade retro cultura!!! No muy lejos, por cierto, de la famosa frase de Millán Astray a Unamuno. De tal palo…", ha dicho el dirigente de la izquierda abertzale.