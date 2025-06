Ayuso: "Los pinganillos no me los pienso poner"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado una sonora advertencia sobre el próximo encuentro de la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar este viernes. Durante una de sus intervenciones en el pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha asegurado que abandonará la cita, al tiempo que ha realizado la siguiente promesa: "Los pinganillos no me los pienso poner".

La mandataria madrileña no estaba aludiendo a cualquier dispositivo de escucha, sino a unos muy concretos. Los pinganillos que se habilitarán para la traducción simultánea del catalán y el euskera, lenguas en las que intervendrán tanto el president catalán, el socialista Salvador Illa, como el lehendakari, el jeltzale Imanol Pradales.

"Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o me lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré. O por el camino ya veré qué haré con esos pinganillos, yo ya le digo que no me los pienso poner", ha exclamado Ayuso.

El asesor de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, con Isabel Díaz Ayuso; en una imagen de archivo. Getty Images

El comentario que se repite en redes

"Utilizan el catalán para hacer provincianismo con el secesionismo catalán que es una corruptela que no voy a pagar", ha criticado Ayuso, en su diatriba contra el uso de este dispositivo de escucha. Con todo, este momento de la Asamblea no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde un grueso de los comentarios apuntan en una misma dirección.

Se corresponden con comentarios ironizando con el supuesto de que Ayuso necesita habitualmente de un pinganillo para enfrentarse a ruedas de prensa u realizar declaraciones ante los medios.