Bad Gyal aprovecha su paso por 'El Hormiguero' para dejar un claro y contundente alegato sobre las mujeres

La visita de Bad Gyal a El Hormiguero no fue solo una parada promocional de su disco Más Cara. La artista aprovechó el altavoz del programa para lanzar un mensaje directo sobre cómo han cambiado las relaciones y, sobre todo, el papel de las mujeres en ellas.

Durante la entrevista con Pablo Motos, Bad Gyal explicó el trasfondo de su tema Un coro y ya, una canción en la que reflexiona sobre las dinámicas sentimentales actuales. Y lo hizo con una idea clara: la percepción de muchos hombres ya no encaja con la realidad.

"Están delulu"

"Siento que hoy en día hay una situación en la que las mujeres hetero sentimos que hay un gran porcentaje de los hombres que siempre va con la actitud de 'se va a enamorar de mí' o 'ella está buscando algo que yo no busco'", explicó la cantante, poniendo sobre la mesa un comportamiento que, según ella, sigue siendo habitual.

Pero el momento más comentado llegó justo después, cuando soltó la frase que ha empezado a circular con fuerza en redes: "Están delulu (delirando), porque hoy en día las chicas tenemos mucho más claro lo que queremos y somos muchísimo más independientes". Un mensaje directo, sin rodeos, que resume un cambio de mentalidad cada vez más extendido.

La artista fue incluso más allá al hablar de prioridades. "La última prioridad que tenemos en nuestra vida es encontrar pareja; tenemos tantas otras cosas que hacer", afirmó, dejando claro que las relaciones ya no ocupan el centro de la vida de muchas mujeres como ocurría antes.

En ese contexto, explicó también el significado de la expresión que da nombre a su canción. "Soy muy fan de la cultura dominicana y 'un coro y ya' significa un rato para pasarlo bien y adiós", señaló. Una definición que el propio Motos resumió con humor: "Vale, lo entiendo, un polvo y ya".

"Y al final se giraron las tornas"

Entre risas, la conversación dejó uno de los mensajes más potentes de la noche. Bad Gyal insistió en que muchas veces la realidad termina siendo justo la contraria a la que algunos esperan. "Él creía que yo era la que me iba a enamorar y al final se giraron las tornas", explicó, añadiendo que esta situación es más común de lo que parece.

"Creo que a muchas chicas nos pasa más de lo que ellos piensan", concluyó la cantante, cerrando un alegato que va mucho más allá de la música y que refleja un cambio profundo en la forma de entender las relaciones.

Porque esta vez no fue solo una entrevista más. Fue un discurso que conecta con una generación entera.