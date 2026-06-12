Elche cancela el concierto del cantante Beret tras ser detenido por agresión sexual

El Ayuntamiento de Elche ha acordado cancelar una actuación del cantante y compositor sevillano Francisco Javier Álvarez Beret el próximo verano a raíz de que haya sido detenido como presunto autor de una agresión sexual en Sevilla durante el pasado mes de abril.

En un comunicado, el consistorio ilicitano ha señalado que el concierto de Beret estaba previsto para el 10 de agosto dentro del ciclo 'Nits de Festa' y que ya se trabaja con la productora adjudicataria para sustituir la actuación.

El artista tiene este mes de junio otras dos citas los días 20 y 26 de junio, la primera en Tavernes de la Valldigna (Valencia) y la segunda en Rubí (Barcelona) de las que no se tiene información por el momento.

Según ha informado la Policía Nacional a EFE, el artista fue arrestado durante la mañana y trasladado posteriormente a disposición judicial. Horas después, el juez acordó su puesta en libertad provisional, aunque con varias medidas cautelares mientras continúa la investigación.

Tal y como señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el juez le ha impuesto la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante, así como la retirada del pasaporte durante un periodo de tres meses. Actualmente, la causa por la cual se le acusa de un presunto delito de agresión sexual tipificado en los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal, está siendo investigada por la Sección de Violencia sobre la Mujer número 2 del Tribunal de Instancia de Sevilla.

El artista se acogió durante su detención al derecho a no declarar y así lo ha hecho su equipo, ya que, por el momento, ni la defensa del cantante ni su entorno profesional han realizado declaraciones públicas sobre el caso.

El artista, que lanzó su último disco Lo bello y lo roto en 2025 y que cuenta con canciones como Lo siento, que interpretó junto a un coro infantil hace apenas hace dos días ante el papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, o Vuelve, para la que colabora con el colombiano Sebastián Yatra, es una de las voces más reconocibles del pop español.