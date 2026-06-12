El portavoz de Zapatero pide disculpas "por haber inducido a error sobre el valor de las joyas"

El portavoz de facto del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, ha pedido disculpas este viernes en relación a sus primeras comunicaciones en relación con las joyas aprehendidas durante el registro en su despacho de la calle Ferraz, en el marco del caso Plus Ultra.

Cuando fueron filtradas a la prensa las imágenes de las piezas de joyería identificadas, Arroyo comentó que aquello "no eran las joyas de Sissi Emperatriz" y que ya habían sido valoradas previamente por un experto que calculó una horquilla económica de entre 30.000 y 50.000 euros.

Arroyo también comentó que "estamos hablando de fotografías dentro de un informe de la UDEF sobre joyas metidas en unos sobres" y que "el delirio es tremendo y esto lo digo yo, no el presidente".

Las disculpas tras la tasación de la joyas: "Pido perdón en mi propio nombre"

Dos semanas más tarde y al día siguiente de ser publicados los resultados de la tasación llevada a cabo por la firma Ansorena, que arrojaron un valor de 1,3 millones de euros; Luis Arroyo ha dado marcha atrás y ha pedido disculpas por esas declaraciones iniciales. "Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero", ha asegurado en un mensaje en su perfil en la red social X.

También ha adelantado que será el exmandatario el que dé las explicaciones pertinentes sobre las joyas. "Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo", ha subrayado, para finalizar con un escueto: "Gracias".