Revilla habla en unos términos muy claros de Letizia

El presentador y humorista andaluz Manu Sánchez estrenó este jueves en TVE su programa El perro andaluz y entrevistó tanto al cantante Manuel Carrasco como al expolítico y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Durante la conversación con el exdirigente cántabro, Sánchez preguntó a Revilla por el rey Felipe VI y la opinión que tiene sobre el monarca. "A diferencia del padre no se parece en nada. Es un hombre muy serio, conoce los temas a tratar cuando vas a verle y es el antídoto del padre. Además, creo que no tiene las aficiones del padre de poner los huevos fuera de casa", ha comenzado diciendo.

El exdirigente cántabro también ha aprovechado para elogiar a la reina Letizia: "Tener una persona como la reina, que es una persona normal, le ha venido muy bien a este rey y a España porque los reyes se venían casando entre ellos y era una almágana de sangre chamuscada. Ha venido una persona española, de apellidos españoles, divorciada, asturiana y estoy muy contento con estos dos reyes".

"También me han preguntado si cada vez que me encontraba con él no me decía algo de que igual le daba mucha cera al padre y jamás, ni una palabra", ha rematado Revilla.

Antes había sido preguntado por si creía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se iba a comer los polvorones en la Moncloa. "Es capaz pero haría mal, la historia de Pedro está acabada, pero es un tío que aguanta lo que le echen", ha comenzado respondiendo el invitado.

Revilla se ha terminado de explicar: "Si él quiere comerse los polvorones se los come porque no hay nadie que haga una moción de censura y quiera embarcarse con Vox. Esos partidos están condenados a la desaparición y él lo sabe".

"Yo si fuera presidente de un Gobierno que está sin presupuestos tres años y con todo lo que hay alrededor diría que hasta aquí y a votar", ha concluido.