Bárbara Goenaga responde tajante a Ayuso: "Respeto todos los puntos de vista, pero por favor..."

La actriz Bárbara Goenaga, pareja de Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, ha usado su perfil de Instagram para dar una breve pero concisa respuesta a Isabel Díaz Ayuso por sus palabras sobre La Flotilla y la cultura en la Asamblea de Madrid.

"Si la 'Asamblea de la facultad flotante' creyera que Israel es genocida no hubieran ido, pero ya se han dado el baño y, a partir de ahora, subvenciones para sus chiringuitos para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto", dijo concretamente Ayuso de los integrantes de la Flotilla, los barcos que van destino a Gaza con ayuda humanitaria y que ha sido interceptado por Israel con numerosos españoles dentro.

"Respeto todos los puntos de vista. Pero por favor, no mezcles la flotilla con el cine y el teatro. Ni el cine y el teatro con 'subvenciones y chiringuitos', ese desprecio a la industria cinematográfica y teatral", le ha respondido junto a una foto de la dirigente del PP en la Asamblea.

Pero ahí no quedó la cosa. La mandataria autonómica comentó también que mientras se está "intentando alcanzar la paz" y el "mundo contiene el aliento a ver si de una vez esto para" la oposición en Madrid espera lo contrario y sacó el comodín de ETA y Bildu.

"Ha sido oír la palabra paz y casi se rompen, ¿por qué? Porque con quien Bildu se acuesta, secuestrado se levanta", dijo Ayuso, quien ha cuestionado si Más Madrid está del lado "del terrorismo".

"¿Usted está del lado de los 500 ciudadanos pacíficos que han ido a Gaza? Una acción humanitaria. ¿O del lado del ejército de Israel que los ha secuestrado? ¿Está usted del lado de los 50 españoles secuestrados o del lado de sus secuestradores, Presidenta? ¿Usted de qué lado está?", le replicó Manuela Bergerot, de Más Madrid.