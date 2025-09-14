Bárbara Rey no se muerde la lengua y se expresa en unos términos clarísimos sobre 'MasterChef'
"No quiero hacer publicidad a nadie".
La actriz Bárbara Rey ha ofrecido una entrevista en verTele en la que no se ha cortado ni un poco a la hora de hablar del talent culinario de TVE MasterChef. No le ha hecho falta que le pregunten por ello para pronunciarse en unos términos rotundos.
Al preguntarle sobre las cosas que a lo mejor no le apetece hacer, ha señalado que ella ha tenido "muchos problemas en muchas cosas de trabajo desde hace muchísimos años". "Digo todo esto porque se comentan muchas cosas, de que si a mí me han dado esto y lo otro, que no tienen nada que ver con la realidad", ha indicado.
"Pero si yo hubiera tenido, por ejemplo, programas que no voy a dar nombres porque no voy a hacer la publicidad a otras cadenas, pues posiblemente no habría ido tanto a esos programas y habría seguido haciendo cine, teatro, presentando programas en televisión y yendo a concursos a los que van muchos famosos y yo no voy", ha señalado.
Pese a no querer dar nombres, Bárbara Rey ha terminado poniendo de ejemplo algo que le ha pasado con MasterChef. "Por ejemplo, en MasterChef no he estado nunca, pero no quiero hacer publicidad a nadie, y menos a alguien que no se lo merezca porque si no cuentan conmigo, pues yo no tengo por qué", ha razonado.
Al hablar de que se siente muy bien, ha reiterado que "ya que ha salido el tema de MasterChef, a mí no me han querido nunca". "Mi representante lo ha intentado durante muchísimos años y no me han querido nunca", ha expresado.
Bárbara Rey ha revelado que nunca le han dicho nada sobre participar en el talent culinario. "Incluso teniendo gente muy amiga que me quiere enormemente, que tiene cargos muy importantes y que ha sacado la cara por mí, han dicho no. Con esto quiero decir que a mí me han quitado la posibilidad, durante muchísimos años de mi vida, de ejercer mi profesión", ha sentenciado.