Benjamín Prado lee las memorias de Juan Carlos I y remarca tres frases que son para llevarse las manos a la cabeza

El escritor y poeta Benjamín Prado, ganador del Premio Internacional Generación del 27 por su poemario Marea humana, ha reaccionado con contundencia a la publicación de las memorias de Juan Carlos I, Reconciliación, en España, destacando tres frases que son tremendas.

En un tuit publicado en su perfil oficial de la red social X (@pradobenjamin), no daba crédito con lo que acababa de leer en una de las páginas: "Esta página de las memorias del rey emérito...".

En ella, el rey hablaba del momento en el que asumió "el peso de la Corona" en 1975, año de la muerte del dictador Francisco Franco. Destacaba que uno de sus principales objetivos era "hacer a España un país unido". La frase de después es justo la que ha destacado Prado: "Superar los demonios de nuestro pasado, de una Guerra Civil que fue muy cruenta en ambos bandos".

En este sentido, al poeta le ha sorprendido que esté blanqueando al bando golpista, pero es que lo que dice después el rey emérito es de traca: "Hoy se recuerdan más las muertes de un bando en el que otro". Aquí está haciendo alusión a que solo se está hablando de las muertes causadas por la dictadura.

Las leyes de "memoria"

Justo al final de la página, Prado ha subrayado la mención de Juan Carlos a la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el pasado 19 de octubre de 2022 en el que, tal y como se publicó en el Boletín Oficial del Estado, se pretendía "cerrar una deuda de la democracia española con su pasado".

En este sentido, la ley establece el derecho a adquirir la nacionalidad tanto los hijos como los nietos de españoles que, tras el exilio por culpa de la dictadura, han perdido o renunciado a la nacionalidad española.

Juan Carlos escribe el pasado "nos persigue" y ve el actual ambiente político "extremadamente polarizado, los recurrentes y perniciosos ataques a la Corona y las 'leyes de memoria' que suceden, reavivando viejas heridas".