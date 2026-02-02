Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Brasero publica dos mapas para mostrar lo que está pasando en España y su advertencia es clara: "No mola nada"
Brasero publica dos mapas para mostrar lo que está pasando en España y su advertencia es clara: "No mola nada"

"Ojo con eso", ha concluido.

Mujer con paraguas.
Una mujer protegiéndose de la lluvia con un paraguas.Getty images

El presentador de El Tiempo en Antena 3 Roberto Brasero, uno de los meteorólogos más conocidos y famosos a nivel nacional, ha alertado de lo que está pasando en muchas zonas de España después de que se hayan encadenado numerosas borrascas en las últimas semanas y las lluvias hayan marcado este inicio de 2026.

Este domingo, en la cuenta oficial en X del espacio de Antena 3 han publicado dos mapas en los que se muestran cómo está la saturación del suelo en todo el país por un tema hídrico y, en el segundo, cómo van a ser los próximos días. 

"No mola nada ver coincidir estos dos mapas", han escrito junto al mapa del balance hídrico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y a la previsión meteorológica hasta el próximo día 11 de febrero. Estas dos son las conclusiones que ha aportado el experto antes de dejar un inquietante "ojo con eso":

  • "El 1º indica las zonas que han llegado al 100% de saturación del suelo: las que no tragan más agua".
  • "El 2º nos dice que va a seguir lloviendo MUCHO en esas mismas zonas (acumulación lluvia prevista próximos 10 días)".

La explicación de los mapas

Tal y como se puede ver, en los próximos diez días las lluvias van a seguir siendo las protagonistas en todo el país. Especialmente fuertes van a ser en Galicia y en Extremadura, aunque también pueden ser intensas en algunos puntos de Castilla-La Mancha y Andalucía.

En toda la zona de Aragón, Cataluña y el litoral mediterráneo, en cambio, se esperan lluvias más débiles, al ser un corredor de agua que entra por el Atlántico y que, conforme vaya tocando tierra, va perdiendo fuerza. También es preocupante la situación en Portugal.

Respecto al mapa del balance hídrico, la situación es prácticamente idéntica. Donde hay una mayor saturación de agua con zonas que llegan al 100% es en Galicia y Extremadura, así como en las regiones castellanoleonesas de León, Ávila y Zamora y andaluzas de Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén. 

En cambio, en Aragón, principalmente en Teruel, y las provincias manchegas de Cuenca y Albacete y Alicante y Murcia son las que más capacidad de absorción tienen todavía y en las que van a ser menos intensas las lluvias.

