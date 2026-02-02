Para muchos "lo más impactante" de Urdangarin con Jordi Évole es cómo llama a la infanta Cristina durante toda la entrevista

Iñaki Urdangarin fue el protagonista de la noche del domingo en televisión a cuenta de una doble entrevista con Jordi Évole en Lo de Évole para hablar de su nuevo libro llamado Todo lo vivido.

En laSexta, el exmarido de la infanta Cristina, hermana de Felipe VI e hija del rey Juan Carlos I, ha hecho un repaso por su convulsa vida, llena de éxitos y fracasos, como deportista de élite y como miembro de la Casa Real.

Los analistas de la época coinciden en que Urdangarin era lo que muchos llaman "el yerno perfecto". El exjugador de balonmano del Barcelona fue el rostro del éxito y de lo que, se supone, era la familia ideal.

Después pasó por la cárcel y se mudó a Vitoria donde reside ahora con su nueva pareja Ainhoa Armentia tras su divorcio con la infanta Cristina, de la que sólo guarda cariño y respeto.

Pero, para muchos, una de las cosas más curiosas de la entrevista es cómo se ha referido en ella a la infanta Cristina a la que ha llamado "Doña Cristina". De hecho, el periodista de El País Martín Bianchi ha dicho: "Para mí lo más impactante de Urdangarin es que se refiere a su exesposa como 'Doña Cristina'".

Su vida con "Doña Cristina"

Con la segunda hija del rey Juan Carlos se casó en 1997 y tiene cuatro hijos: Pablo, Irene, Juan y Miguel. Durante la charla con Évole, Urdangarin se ha referido con cariño a ella y la ha definido como "cercana, inteligente, bondadosa, buena persona y yo creo que valiente. No sé cuáles eran las expectativas, pero fue valiente en apostar por mí".

"Doña Cristina ha sido una persona importantísima en mi vida. Me quedo con las vivencias positivas. Con ella el lado oscuro funcionó hasta que se fue agotando", ha señalado en laSexta.

A pesar del divorcio mantienen el contacto y hay una relación cordial entre ambos, sobre todo por los cuatro hijos en común: "Cuando tengo que hablar le llamo y se lo digo. Hablamos de forma continua".