Se fijan en lo que ha hecho Alcaraz con un trabajador al abrir la puerta y aseguran que dice mucho del tipo de persona que es

El tenista murciano Carlos Alcaraz batió varios récords importantes este domingo al ganar por primera vez el Open de Australia tras superar al serbio Novak Djokovic en cuatro sets (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5).

Por un lado, Alcaraz es, a sus 22 años, oficialmente el jugador de menor edad en completar el Grand Slam: es decir, el más joven en ganar Wimbledon, Ronald Garros, y los abiertos de EEUU y Australia. Pero es que, además, ya ha igualado con sus siete 'grandes' a leyendas del tenis como el estadounidense John McEnroe y el sueco Mats Wilander. Y se queda a uno de los ocho que lograron los estadounidenses Andre Agassi, Jimmy Connors y el checo Ivan Lendl.

Al margen de esos números que marean, un momento de su actuación del murciano en Australia está dando la vuelta al mundo, pese a que no se ha producido en la pista. Ha ocurrido fuera, cuando iba cargado con varias raquetas y bolsas.

"Busca a quien generosamente abre las puertas a los demás"

De las imágenes que se ha hecho eco el influencer Vala Afshar, que trabaja en Salesforce, especializada en herramientas para la gestión de relaciones con clientes. "Para encontrar una buena persona, busca a quien generosamente abre las puertas a los demás", ha escrito junto a la escena.

En ella se ve cómo el tenista abre una puerta y, en ese momento, ve cómo un trabajador aparece empujando un carro lleno. El murciano se da cuenta y le sujeta amablemente la puerta para que el otro hombre pueda entrar sin problemas.

Tres millones de reproducciones

El momento se ha visto cerca de tres millones de veces y sólo el mensaje de Afshar supera los 60.000 'me gusta'.

Con esta victoria, Alcaraz coloca su nombre entre los grandes de la historia del tenis, aunque está todavía lejos de los enormes. Queda a cuatro de Bjorn Borg, que se retiró con once Grand Slam. Por delante, el estadounidense Pet Sampras, cuarto, con catorce Grand Slam.

El dominio es del conocido como el big three. Novak Djokovic, el primero en la tabla, el hombre con más títulos grandes, no pudo ampliar su ventaja sobre Nadal y Roger Federer. El serbio, con veinticuatro, es el líder indiscutible de la relación. Tiene dos más que Nadal, veintidós, y cuatro por encima de Federer, que logró veinte.