Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Se fijan en lo que ha hecho Alcaraz con un trabajador al abrir la puerta y aseguran que dice mucho del tipo de persona que es
Virales
Virales

Se fijan en lo que ha hecho Alcaraz con un trabajador al abrir la puerta y aseguran que dice mucho del tipo de persona que es

El momento lleva tres millones de reproducciones. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El momento de Carlos Alcaraz
El momento de Carlos Alcaraz que tanto se está comentando.OPEN DE AUSTRALIA

El tenista murciano Carlos Alcaraz batió varios récords importantes este domingo al ganar por primera vez el Open de Australia tras superar al serbio Novak Djokovic en cuatro sets (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5).

Por un lado, Alcaraz es, a sus 22 años, oficialmente el jugador de menor edad en completar el Grand Slam: es decir, el más joven en ganar Wimbledon, Ronald Garros, y los abiertos de EEUU y Australia. Pero es que, además, ya ha igualado con sus siete 'grandes' a leyendas del tenis como el estadounidense John McEnroe y el sueco Mats Wilander. Y se queda a uno de los ocho que lograron los estadounidenses Andre Agassi, Jimmy Connors y el checo Ivan Lendl.

Al margen de esos números que marean, un momento de su actuación del murciano en Australia está dando la vuelta al mundo, pese a que no se ha producido en la pista. Ha ocurrido fuera, cuando iba cargado con varias raquetas y bolsas.

"Busca a quien generosamente abre las puertas a los demás"

De las imágenes que se ha hecho eco el influencer Vala Afshar, que trabaja en Salesforce, especializada en herramientas para la gestión de relaciones con clientes. "Para encontrar una buena persona, busca a quien generosamente abre las puertas a los demás", ha escrito junto a la escena.

En ella se ve cómo el tenista abre una puerta y, en ese momento, ve cómo un trabajador aparece empujando un carro lleno. El murciano se da cuenta y le sujeta amablemente la puerta para que el otro hombre pueda entrar sin problemas.

Tres millones de reproducciones 

El momento se ha visto cerca de tres millones de veces y sólo el mensaje de Afshar supera los 60.000 'me gusta'. 

Con esta victoria, Alcaraz coloca su nombre entre los grandes de la historia del tenis, aunque está todavía lejos de los enormes. Queda a cuatro de Bjorn Borg, que se retiró con once Grand Slam. Por delante, el estadounidense Pet Sampras, cuarto, con catorce Grand Slam.

El dominio es del conocido como el big three. Novak Djokovic, el primero en la tabla, el hombre con más títulos grandes, no pudo ampliar su ventaja sobre Nadal y Roger Federer. El serbio, con veinticuatro, es el líder indiscutible de la relación. Tiene dos más que Nadal, veintidós, y cuatro por encima de Federer, que logró veinte.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

el huffpost para merck

Más de Virales