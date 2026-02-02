Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La actuación de Justin Bieber: lo más comentado de la gala de los Grammy por el 'look' elegido
Cultura
Cultura

La actuación de Justin Bieber: lo más comentado de la gala de los Grammy por el 'look' elegido

En la alfombra roja desfiló con un traje de Balenciaga negro adornado con un pin que decía "ICE Out".

Mila Fernández
Mila Fernández
El cantante Justin Bieber y su pareja Hailey Bieber en los Grammy 2026.
El cantante Justin Bieber y su pareja Hailey Bieber en los Grammy 2026.(C)KevinMazur

La gala de los Grammy 2026 ha sido un clamor unánime contra las políticas migratorias de Trump. Los discursos de Bad Bunny y Billie Eilish fueron un grito contra las deportaciones masivas y  terror impuesto y ya desde el primer momento muchos artistas desfilaron por la alfombra roja con un pin en el que se podía leer "ICE out".

Justin Bieber, que contaba con cuatro nominaciones, llegó a la gala acompañado por su mujer, la modelo Hailey Bieber, luciendo un traje negro de Balenciaga y el reivindicativo pin en la solapa.

Pero el cantante de Baby cambió su elegante atuendo durante su actuación y para subirse al escenario se quitó la chaqueta, el pantalón y la camisa y decidió cantar Yukon, uno de los temas de su último disco Swag en ropa interior. 

Justin Bieber durante su actuación en la gala de los Grammy 2026.
  Justin Bieber durante su actuación en la gala de los Grammy 2026.Christopher Polk

Sí, Bieber cantó en calzoncillos, pero no eran unos calzoncillos cualquiera: eran unos bóxer de satén morado que, además de ser un gesto de rebeldía, escondían una estrategia de marketing pues la prenda es de su marca, Skylrk, como confirman los rayos de strass que decoraban los boxer y que son el logotipo de la firma.

Y aunque la actuación ha hecho las delicias de los fans del cantante después de cuatro años de ausencia en esta fiesta, lo cierto es que Justin Bieber se ha ido sin ningún gramófono de la gala en la que Kendrick Lamar ha sido el gran triunfador y Bad Bunny ha hecho historia al ser reconocido como Álbum del año, la primera vez que un disco en español se lleva este galardón.

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck