La actuación de Justin Bieber: lo más comentado de la gala de los Grammy por el 'look' elegido

La gala de los Grammy 2026 ha sido un clamor unánime contra las políticas migratorias de Trump. Los discursos de Bad Bunny y Billie Eilish fueron un grito contra las deportaciones masivas y terror impuesto y ya desde el primer momento muchos artistas desfilaron por la alfombra roja con un pin en el que se podía leer "ICE out".

Justin Bieber, que contaba con cuatro nominaciones, llegó a la gala acompañado por su mujer, la modelo Hailey Bieber, luciendo un traje negro de Balenciaga y el reivindicativo pin en la solapa.

Pero el cantante de Baby cambió su elegante atuendo durante su actuación y para subirse al escenario se quitó la chaqueta, el pantalón y la camisa y decidió cantar Yukon, uno de los temas de su último disco Swag en ropa interior.

Justin Bieber durante su actuación en la gala de los Grammy 2026. Christopher Polk

Sí, Bieber cantó en calzoncillos, pero no eran unos calzoncillos cualquiera: eran unos bóxer de satén morado que, además de ser un gesto de rebeldía, escondían una estrategia de marketing pues la prenda es de su marca, Skylrk, como confirman los rayos de strass que decoraban los boxer y que son el logotipo de la firma.

Y aunque la actuación ha hecho las delicias de los fans del cantante después de cuatro años de ausencia en esta fiesta, lo cierto es que Justin Bieber se ha ido sin ningún gramófono de la gala en la que Kendrick Lamar ha sido el gran triunfador y Bad Bunny ha hecho historia al ser reconocido como Álbum del año, la primera vez que un disco en español se lleva este galardón.