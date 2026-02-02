Djokovic le dedica un sincero tuit a Alcaraz: acaba bautizándole de una forma que puede cuajar 

Final para la historia la vivida este domingo en el Open de Australia entre el tenista español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic. El murciano se llevó el primer Grand Slam de la temporada tras remontar el primer set por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 y se convirtió en el jugador más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon, US Open y este Open de Australia).

Tras un partido en el que la superioridad física de Alcaraz se fue haciendo evidente conforme transcurrían los minutos y los peloteos, ambos se deshicieron en elogios en una ceremonia que se organizó delante de Rafa Nadal, que estuvo presente en la grada y que hasta tuvo una breve conversación con el serbio.

En esa ceremonia de entrega de trofeos, Djokovic calificó de "legendario" lo que está haciendo el español: "Has hecho un partido increíble y has tenido un par de semanas increíbles. Felicidades a tu entrenador, a tu familia, a tu equipo, lo que has estado haciendo es increíble. La mejor palabra para describirlo es histórico, legendario".

"Felicidades y te deseo la mejor de las suertes para el resto de tu carrera. Eres muy joven, tienes mucho tiempo, como yo y estoy seguro de que nos veremos muchas más veces en los próximos 10 años", subrayó el de Belgrado, provocando las risas de los presentes.

Por su parte, Alcaraz también quiso dedicarle unas bonitas palabras a su rival en la final: "Es muy inspirador lo que haces y dices, Novak. Disfruto mucho viéndote jugar y ha sido un honor compartir pista. Gracias por lo que haces, porque de verdad me inspiras mucho".

Djokovic bautiza a Alcaraz

Tras ese intercambio de elogios sobre la pista de la Rod Laver Arena, también llegó el turno de que ambos se dedicaran un tuit, especialmente llamativo fue el de Djokovic, que bautizó a Alcaraz como "joven Mago de Oz".

"Bravo Carlos, pequeño titán, joven Mago de Oz. Un campeón digno, un talento enorme, una persona maravillosa y un jugador que está haciendo historia. Y a Australia, gracias por tanto amor. No hay lugar como el Slam de la felicidad y no he vivido una mejor atmósfera que la de los últimos dos partidos. Eternamente agradecido. Nos vemos pronto", escribió el balcánico.

El palmarés de Alcaraz

Con la victoria en Australia, el palmarés de Grand Slams de Alcaraz a sus 22 años es único, con siete títulos y todos en sus vitrinas al menos una vez, hecho que le ponen a la altura de nombres propios históricos en el deporte. Además, el murciano está a las puertas de igualar a Djokovic y Nadal como los únicos tenistas en la historia en conseguir dos veces el Grand Slam.

Así los ha ido consiguien do: