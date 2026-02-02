Dos años y 70.000 muertos después, Israel permite abrir el paso de Rafah entre Gaza y Egipto

Ambulancias y equipos médicos afiliados al Ministerio de Salud egipcio llegan al cruce fronterizo de Rafah, listos para entrar en Gaza y brindar ayuda, el 1 de febrero de 2026.

Un primer grupo de palestinos ha cruzado este lunes de Egipto hacia Gaza por el paso de Rafah, al sur de la franja, tras la reapertura de este cruce vital que llevaba dos años cerrado y cuya puesta en marcha era parte central del plan de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, informaron medios egipcios, informa EFE. Es la principal vía de comunicación con el mundo para los gazatíes, que reabre tras un genocidio que ha dejado más de 70.000 muertos por parte de Israel.

Según transmitió la televisión egipcia Al Qahera News en directo, los palestinos llegaron a la zona internacional del paso sobre las 7.30 hora local (una hora menos en Madrid) y desde entones aún siguen ahí terminando todo el proceso burocrático para poder acceder al enclave. En las imágenes se ve fundamentalmente a mujeres y niños saliendo de microbuses, rodeados de miembros de la Media Luna Roja egipcia, algunos de ellos ayudando con sillas de ruedas a las mujeres de más edad.

Israel indicó que el cruce se ha abierto como prueba y la agencia militar israelí que gestiona la ayuda a Gaza indica que, por ahora, sólo un pequeño número de personas podrá cruzar.

El esperado paso de Israel se produce un día después de que sus soldados matasen al menos a 30 palestinos, incluidos varios niños, según funcionarios hospitalarios, una de las cifras más altas de muertes desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre. Israel había acusado a Hamás de nuevas violaciones de la tregua.

Nicolay Mladenov, director general de la nueva junta de paz en Gaza del presidente estadounidense Trump, instó a las partes a actuar con moderación y afirmó que su oficina estaba trabajando con el nuevo comité palestino designado para supervisar Gaza a fin de encontrar maneras de prevenir futuros incidentes.

Israel calificó la toma del cruce de Rafah en 2024 como parte de los esfuerzos para "combatir el contrabando de armas" de Hamás. El cruce se abrió muy brevemente para la evacuación de pacientes durante un alto el fuego a principios de 2025. Israel se había resistido a reabrir el cruce de Rafah, pero la recuperación de los restos del último rehén en Gaza la semana pasada allanó el camino para seguir adelante.

Según los términos del alto el fuego, el ejército israelí controla la zona comprendida entre el cruce de Rafah y la zona donde vive la mayoría de los palestinos.

Una grieta vital

El cruce de Rafah ha permanecido prácticamente cerrado desde que Israel lo tomó en mayo de 2024. Unos 20.000 niños y adultos palestinos que necesitan atención médica esperan salir de Gaza, devastada por la guerra, a través del cruce, y miles de palestinos que se encuentran fuera del territorio esperan regresar a sus hogares. Son datos de Naciones Unidas.

Inicialmente, se permitirá el cruce a pocas personas y ningún cargamento, indica Tel Aviv, pese a la emergencia humanitaria en el territorio palestino. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha declarado que Israel permitirá la salida diaria de 50 pacientes que necesiten evacuación médica. No obstante, fuentes de seguridad egipcias informaron a EFE de que el paso tendrá capacidad para procesar unas 200 personas al día: 150 que saldrán del enclave frente a 50 que accederán al territorio palestino. Hay margen, pues, para más.

Al Qahera News indicó también que los hospitales de la región del norte del Sinaí -donde se encuentra Rafah- están "en alerta para recibir a los enfermos y heridos que llegarán de Gaza".

Un funcionario involucrado en las conversaciones, que habló bajo condición de anonimato para poder hablar de conversaciones diplomáticas, indicó a la agencia AP que cada paciente puede viajar con dos familiares, mientras que 50 personas que abandonaron Gaza durante la guerra pueden regresar cada día.

Israel ha declarado que, junto con Egipto, verificará la entrada y salida de las personas a través del cruce fronterizo, que será supervisado por agentes de patrulla fronteriza de la Unión Europea (UE), en cuya fuerza podrá haber guardias civiles españoles. Se espera que el número de viajeros aumente con el tiempo, si el sistema tiene éxito.

Israel detendrá el trabajo de MSF

También el domingo, el Ministerio de la Diáspora israelí anunció que estaba "tomando medidas para finalizar" las operaciones de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Gaza antes del 28 de febrero.

En diciembre, Israel suspendió las operaciones del grupo allí porque se negó a cumplir con los nuevos requisitos de registro para que las organizaciones presenten listas de empleados locales. La organización médica benéfica afirmó que las regulaciones podrían poner en peligro al personal palestino.

Médicos Sin Fronteras ha declarado reiteradamente que la decisión de Israel tendrá un impacto catastrófico en su labor en Gaza, donde proporciona financiación y personal internacional a seis hospitales y gestiona dos hospitales de campaña y ocho centros de atención primaria, clínicas y puestos médicos. También gestiona dos de los cinco centros de estabilización de Gaza que ayudan a niños con desnutrición severa.