Broncano le pregunta a Raúl Cimas sobre su lío con 'El Hormiguero' y solo él podía responder así
Fiel a su estilo.
Raúl Cimas ha sido el invitado de la noche del jueves en La Revuelta, presentado por David Broncano. El cómico y actor ha ido a promocionar hasta tres novedades: Ilustres Ignorantes, del que formará parte en sustitución temporal de Javier Cansado, que recientemente anunció que padecía cáncer; Futuro Imperfecto con Andreu Buenafuente, y serie Poquita fé.
Tras presentar en primer lugar Ilustres Ignorantes, Cima ha destacado que ya eran 19 temporadas, momento en el que ha hecho un chiste sobre El Hormiguero: "Son un montón, llevan casi más que... Que el otro... Hay un programa, muy veterano, que lleva una persona que también tiene el pelo raro—en referencia al tinte rubio del cabello de Broncano".
"Fíjate, que no estaba entendiendo por dónde ibas. No has estado allí últimamente, ¿no? ¿No te has peleado con nadie?", le ha preguntado Broncano, en referencia a un lío que tuvo con el programa de Pablo Motos por un relato cómico que contó en el programa de La 1 en el que decía haber 'apalizado'—siempre desde la ironía y el chiste como hace en sus intervenciones— a los miembros de El Hormiguero.
"No sé qué pasa tío, que desde que conté aquí cosas no he vuelto a tener noticias suyas", ha verbalizado mientras se le escapaba la risa, aunque el público no se ha cortado y si han soltado un par de carcajadas. Broncano le ha recordado lo que pasó: "Es que contaste que le pegaste una paliza a Pablo Motos y que habías matado al monaguillo...".
"No, no solo al monaguillo, a todos, pero aquí—en La Revuelta— tampoco dejé títere con cabeza, pero parece que para ellos no fue suficiente", ha deslizado Cimas. "No sé qué más hacer", ha añadido. Broncano, positivo, alentó que "seguro que te vuelven a llamar". Pero el cómico, fiel a su estilo, ha reaccionado al instante: "Sí, hombre, mañana voy para allá".