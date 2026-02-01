Una española visita Nápoles y cuenta si merece la pena visitarla: ojo a lo que cuenta sobre sus calles

Una española que ha viajado hasta Italia ha roto muchos mitos sobre la ciudad de Nápoles, situada al sur del país transalpino. Pese a no ser una de las más visitadas, Nápoles cuenta con una larga historia a sus espaldas, y su pizza es famosa en todo el mundo.

La cuenta de TikTok @viajedemarcoysarade ha publicado un video con el propósito de romper algunos mitos sobre la ciudad italiana. "Primero aclarar que soy española. He viajado mucho por el metro de Madrid, he paseado por Barcelona... o sea, que nada me asusta", asegura esta chica.

"Todo el mundo me decía que tuviera mucho cuidado en Nápoles porque era muy peligroso", cuenta a sus seguidores, para instantes después dar su veredicto. "La verdad que, como podéis apreciar, Nápoles es un caos. Calles laberínticas, pitidos por todas partes y barrios que quizá sea mejor evitar", apunta la española.

"Ahora que la conozco ya puedo despejarte las dudas si estás planeando venir a probar la pizza napolitana pero te da miedo", cuenta esta chica, que pese a la mala fama de la ciudad, recomienda darle una oportunidad.

"Nada que no haya visto en España"

Para sentirte seguro en Nápoles, esta española ofrece varios consejos: "Simplemente tienes que cuidar tus cosas y dejarte adoptar por Nápoles". Asimismo, defiende la auténtica esencia de la ciudad donde veneran al futbolista ya fallecido Diego Armando Maradona

"Sin este caos Nápoles no sería Nápoles", afirma la administradora de @viejedemarcoysarade. Además, en los comentarios del video en TikTok, esta chica se deshace en elogios hacia los napolitanos.

"Son pura energía: simpáticos, divertidos y hospitalarios. Desde el primer momento te hacen sentir bienvenido", señala, aunque matiza que "son unos auténticos vendedores y te intentan ofrecer de todo mientras te envuelven con su charla infinita".

Finalmente, y a modo de conclusión, recomienda a sus seguidores visitar la ciudad del sur de Italia: "Si te planteas si merece la pena venir a Nápoles, la respuesta es un rotundo SÍ. Es un lugar con una esencia única, lleno de historia, monumentos impresionantes y mil cosas que llaman la atención".

¿Qué ver en Nápoles?

Si estás pensando en viajar a Nápoles, aquí va una guía de monumentos para visitar los lugares más emblemáticos: