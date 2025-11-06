Cabreo con lo que ha puesto a la venta uno de los asistentes de la 'listening party' de Rosalía: encima era un regalo

Desde que Rosalía ha anunciado el lanzamiento de su último disco, Lux, parece que la devoción por la cantante no entiende de límites. Pero como siempre, y por desgracia, esta pasión alocada también genera momentos en el que el oportunismo cobra más fuerza que nunca.

Un ejemplo de esto es el caso que ha compartido el usuario Dani (@danniariass) a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twiter, dónde ha mostrado su cabreo por lo que ha visto al entrar a la web de venta de ropa de segunda mano Vinted.

En concreto, el tuitero ha subido una fotografía de la plataforma en la que se puede ver como alguien está revendiendo por nada menos que 157,15 euros una de las camisetas que regalaban en la listening party de Barcelona, un evento exclusivo al que solo podían acceder una selección limitada de fans.

Por este motivo, la tuitera ha criticado duramente a quienes están revendiendo las camisetas exclusivas que se repartieron durante la escuha de la artista en Barcelona.

"Qué huevos tenéis algunos haciendo estas cosas, encima que os invitan, que sois unos privilegiados, mientras que otros fans morían por ir, y vosotros haciendo esto…", ha publicado enfadado el tuitero justo antes de adjuntar la captura de pantalla.

La camiseta, una pieza blanca de manga corta con un cisne blanco en el centro y líneas de texto en negro, fue entregada como obsequio a los asistentes del listening party de LUX, el esperado proyecto audiovisual de Rosalía.

Para muchos fans, la reventa de esta pieza, vinculada a un evento íntimo y gratuito, que ha tardado solo unas pocas horas en aparecer en internet a un precio desproporcionado, es toda una falta de respeto hacia la artista y hacia los seguidores que se quedaron sin invitación.

"Lo mínimo es conservarlo como recuerdo, no intentar sacar tajada"; "Ojalá vaya la misma Rosalía a sus casas y les ponga un datáfono en la cara para pagar una multa que ni en 100 años podrían llegar a pagar"; "Y ojo que no haya sido alguno de los 'famosos' que había", han comentado los usuarios.

Lo cierto es que no es la primera vez que algo así ocurre. En 2022, tras la gira del album Motomami, los abanicos y camisetas oficiales de Rosalía también inundaron las plataformas de reventa, a veces por el triple de su precio original.