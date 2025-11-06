Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cabreo con lo que ha puesto a la venta uno de los asistentes de la 'listening party' de Rosalía: encima era un regalo
Virales

Virales

Cabreo con lo que ha puesto a la venta uno de los asistentes de la 'listening party' de Rosalía: encima era un regalo

"Ojalá vaya la misma Rosalía a sus casas y les ponga un datáfono en la cara".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Camiseta de la 'Listeting party' de Rosalía en Barcelona@danniariass

Desde que Rosalía ha anunciado el lanzamiento de su último disco, Lux, parece que la devoción por la cantante no entiende de límites. Pero como siempre, y por desgracia, esta pasión alocada también genera momentos en el que el oportunismo cobra más fuerza que nunca.

Un ejemplo de esto es el caso que ha compartido el usuario Dani (@danniariass) a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twiter, dónde ha mostrado su cabreo por lo que ha visto al entrar a la web de venta de ropa de segunda mano Vinted.

En concreto, el tuitero ha subido una fotografía de la plataforma en la que se puede ver como alguien está revendiendo por nada menos que 157,15 euros una de las camisetas que regalaban en la listening party de Barcelona, un evento exclusivo al que solo podían acceder una selección limitada de fans.

Por este motivo, la tuitera ha criticado duramente a quienes están revendiendo las camisetas exclusivas que se repartieron durante la escuha de la artista en Barcelona.

"Qué huevos tenéis algunos haciendo estas cosas, encima que os invitan, que sois unos privilegiados, mientras que otros fans morían por ir, y vosotros haciendo esto…", ha publicado enfadado el tuitero justo antes de adjuntar la captura de pantalla.

La camiseta, una pieza blanca de manga corta con un cisne blanco en el centro y líneas de texto en negro, fue entregada como obsequio a los asistentes del listening party de LUX, el esperado proyecto audiovisual de Rosalía. 

Para muchos fans, la reventa de esta pieza, vinculada a un evento íntimo y gratuito, que ha tardado solo unas pocas horas en aparecer en internet a un precio desproporcionado, es toda una falta de respeto hacia la artista y hacia los seguidores que se quedaron sin invitación.

"Lo mínimo es conservarlo como recuerdo, no intentar sacar tajada"; "Ojalá vaya la misma Rosalía a sus casas y les ponga un datáfono en la cara para pagar una multa que ni en 100 años podrían llegar a pagar"; "Y ojo que no haya sido alguno de los 'famosos' que había", han comentado los usuarios.

Lo cierto es que no es la primera vez que algo así ocurre. En 2022, tras la gira del album Motomami, los abanicos y camisetas oficiales de Rosalía también inundaron las plataformas de reventa, a veces por el triple de su precio original.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 