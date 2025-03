La fiebre por el chocolate Dubái lleva a una chica a poner este surrealista anuncio en Vinted

La creadora de contenido @de.libia ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando completamente alucinada cuál es el anuncio que se ha encontrado en Vinted relacionado con el famoso chocolate Dubai.

"Ni siquiera voy a introducir este anuncio, ¿vale? Va a hablar por el solo", ha comenzado diciendo la tiktoker en el vídeo, justo antes de proceder a leer el anuncio de Vinted: chocolate Dubai de regalo si compras el alcoholímetro", ha

"El alcoholímetro es este. O sea, yo vi ayer una foto de una chica que en Portugal había todo el mundo comprado el chocolate Dubai del Lidl y lo estaba revendiendo en Vinted, en Wallapop, por 20 euros, 30 euros, 50 euros...", ha relatado la usuaria.

"Yo he ido a un Lidl y no quedaban, y digo: voy a ver si alguien lo revende. What the fuck is this? Pero es que, ojo a la descripción", ha apuntado la creadora de contenido, totalmente alucinada.

"Alcoholímetro de seguridad con luz roja y de regalo de chocolate de Dubái comprado esta mañana en el en Lidl de 122 gramos, el famoso chocolate de moda que tanta gente está buscando y no encuentra. El pack te lo vendo por 15 euros, no se vende suelto (es un regalo pro comprar el alcoholimetro", se puede leer en la descripción del producto.

"¿Por qué recalca que es un regalo por comprar el alcoholímetro? Porque Vinted no te deja vender comida, ni productos alimenticios, ni nada", ha expllicado la creadora de contenido.

"20 euros el fucking chocolate que le ha costado 4,50. ¿20 euros? Cómetelo tía, disfrútatelo, ¿qué haces vendiéndomelo con un alcoholímetro? ", ha preguntado la usuaria enfadada.

"En vez de un alcoholímetro cómprate un detector de... yo qué sé, de estar un poco cucú. Lo siento, no tengo nada contra tuya, pero es que estos anuncios a mí me hacen perder un poco la fe en la humanidad", ha afirmado @de.libia.

"Eso sí, aplaudo la creatividad porque jamás me habría imaginado un pack de chocolate Dubái con un alcoholímetro por 20 euros, pero bueno. Oferta, demanda, yo qué sé, a alguien le interesará, espero que no, pero puede ser", ha concluido la tiktoker.