Cádiz calienta su Carnaval con una chirigota que está arrasando: hay una buena causa detrás
Parodian al científico Stephen Hawking.

Chirigota del carnaval de Cádiz
Chirigota del carnaval de CádizGetty Images

Una chirigota en Cádiz está arrasando en redes sociales. A pocas semanas para que empiece el Carnaval, la ciudad andaluza ya calienta para celebrar su festividad más importante e internacional, y hay una que sobresale sobre el resto

El pasado miércoles, la chirigota 'Una chirigota en teoría' se presentó en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz en el Teatro Falla con la interpretación del físico Stephen Hawking

Sobre el escenario, los integrantes de la agrupación aparecieron sin moverse, con voz robótica y en silla de ruedas, al tiempo que bailaban sevillanas y se quejaban de los adoquines de las calles de la capital gaditana.

Sin embargo, el video que más se está compartiendo es precisamente uno donde los miembros de Una chirigota en teoría pasean por el centro de Cádiz mientras cantan algunas de las estrofas de la copla Qué bonito está mi Cádiz.

La agrupación donará las sillas a los enfermos de ELA

Pese a lo arriesgado de la apuesta, en en el Teatro Falla tuvo una acogida cariñosa desde el inicio, y recibió el aplauso del público, que vitorearon a la agrupación al grito de "chirigota, chirigota".

Detrás de la performance había, además, una buena causa. La parodia de Stephen Hawking se tradujo en un llamamiento a la inclusión, pues 'Una chirigota en teoría' contactó con la asociación ELA Andalucía para poder hacer un repertorio que no fuera percibido como hiriente.

Cabe aclarar que las sillas utilizadas por los chirigoteros son auténticas. Cada una de ellas supone un desembolso económico muy importante, pero tras la actuación aclararon que las donarían a los enfermos de ELA una vez que acabe el carnaval. 

"Todo tiene un fin benéfico. Queremos donárselas a la asociación de ELA Andalucía. Por lo menos tener un detalle después de que han aceptado la carga", aseguró uno de los componentes de Una chirigota en teoría en Onda Cádiz.

