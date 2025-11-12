Carles Francino se sorprende con la letra de esta canción de Rosalía y su respuesta no puede ser más sincera: "Hay un par de perlas por ahí"

El nuevo trabajo de Rosalía, Lux, está petándolo y no para de acaparar titulares en los medios de comunicación. Este miércoles, la cantante catalana ha estrenado su disco en una entrevista junto a Carles Francino, para el programa La Ventana de la Cadena Ser. En la conversación, el presentador ha ido desglosando el disco, canción por canción, y ha planteado algunas preguntas para que la cantante explique el profundo significado del disco.

Una de las canciones que ha llamado especialmente la atención de Francino es La Perla, uno de los singles que se ha vuelto más popular y viral en los últimos días. "Si me dedicas la canción, salgo de aquí llorando", ha bromeado el presentador radiofónico. A lo que ella ha contestado espontáneamente: "Me he quedado a gusto con La Perla. Es que hay un par de perlas por ahí… Ojalá hubiera solo un par".

La Perla, que Rosalía canta de la mano de Yahriza y Su Esencia, va dirigida a todos aquellos rompecorazones que han pasado por la vida de muchos. Y, aunque no haya revelado a quién se la dedica, ha dejado fragmentos por los que no es difícil sentirse identificado. "Ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad, Payboy, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial, una perla de la que nadie se fía", son algunas de las estrofas de la canción, que, desde su publicación el pasado viernes 7 de noviembre, ha alcanzado 17 millones de escuchas en la plataforma Spotify.

Además, en la conversación, la artista catalana ha aprovechado para reflexionar sobre temas profundos de los que ha tratado en su nuevo trabajo. Uno de ellos, el perdón: "Me cuesta mucho perdonar, tardo años. Es bueno que uno se escuche a sí mismo. A veces piensas que has perdonado, pero no es así. Es algo muy complejo. Hay que ser honesto con uno mismo para saber cuánto has perdonado y cuánto te queda todavía". También de la muerte: "Lo que me da miedo es vivir con miedo. Por eso intento vivir mi vida desde el lado contrario".

También, Francino ha aprovechado para preguntarle sobre su idea de Dios, uno de los protagonistas del trabajo musical. "Es algo que me es tan difícil de poner con palabras, que por eso he intentado hacer este disco. Creo que lo que intento explicar con este proyecto es mi sentimiento o conexión con lo divino, cosa que ya de por sí creo que es un ejercicio imposible. Es un ejercicio como que no creo que pueda ser nunca completamente satisfactorio".

A la pregunta sobre la recepción esperada del disco, ha respondido, como de costumbre, con sinceridad. "Es incontrolable saber cómo van a recibir el disco. Yo solo puedo abandonarme a hacer el disco que deseo, con todo mi corazón". Por último, Carles Francino ha querido conocer cuál será el próximo paso en su carrera: "Tengo muchas páginas escritas, pero no lo sé. Ahí está la gracia, en no saberlo. Lo bonito es preguntármelo cada día", ha ultimado.