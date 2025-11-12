Hasta 'The Times' llega lo que hizo Rosalía en 'La Revuelta': dejan una frase que nadie ha dicho antes en España

El paso de Rosalía por La Revuelta ha llegado hasta el prestigioso medio británico The Times, que ha dedicado un extenso artículo a explicar el boom que ha provocado en España Lux, el nuevo disco de Rosalía.

Se hacen eco, además, de que hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dedicado un tuit ensalzando a la cantante catalana y los éxitos que ha cosechado con la salida del disco.

Explican que si hay algo que distingue a Lux del resto de sus trabajos es la "religiosidad": "Durante su entrevista en La Revuelta, canal de la televisión pública RTVE, Rosalía habló de su fascinación por 'la espiritualidad que reside tanto en la duda como en la certeza'".

Y señalan en una frase que pocos han mencionado en España: "El programa alcanzó los 2,7 millones de espectadores y un 20% de cuota de pantalla, una cifra excepcional para la televisión pública española".

De hecho, José Pablo López, presidente de RTVE, ha mencionado en sus redes la alusión que el medio británico ha hecho al paso de Rosalía por el programa de David Broncano este pasado lunes.

"Los ecos de la entrevista de Rosalía en La Revuelta hoy en The Times. Es normal que haya gente entregada a la demolición de TVE", ha afirmado José Pablo en la red social de Elon Musk.

Las polémicas del disco

En The Times también hablan de algunas de las polémicas que han surgido con la salida del libro como, por ejemplo, la polémica por el hecho de que el coro de la escolanía de Montserrat haya cantado en español y no en catalán, algo que ha ofendido a ciertos sectores de Cataluña.

La escritora Najat El Hachmi también cuestionó, tal y como recoge el citado medio, "si las imágenes de velos, rosarios y castidad de Rosalía constituían una reflexión seria sobre la fe o un juego seductor". Y se preguntó: "¿Dónde está el espíritu monástico en la vida de riqueza e imágenes hipersexualizadas de la estrella del pop?".