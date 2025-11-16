Carme Chaparro informa que ha sido dos veces intervenida y deja este mensaje en defensa de la sanidad pública

La periodista Carme Chaparro ha publicado un post en su perfil de Instagram, donde tiene más de 176.000 seguidores, en el actualizado su estancia en el hospital debido a una enfermedad que no ha querido revelar, pero que sí que la ha llevado a ser intervenida en dos ocasiones. Además, ha aprovechado para hacer de forma escueta un alegato en defensa de la sanidad pública.

"Dos pasos duros por quirófano en pocos días. Dos estancias largas y complicadas en la rea… pero siempre la sonrisa, las caricias, los desvelos y los cuidados de los sanitarios que se dejan el alma, la piel y su bienestar para conseguir que sanemos incluso cuando se nos quiere ir el alma", ha escrito.

Junto a un vídeo de un vía colocada en su brazo derecho, la periodista ha publicado que ya se encuentra en planta y que ha podido volver a encender el teléfono tras un tiempo incomunicada debido a su situación.

"Abro el móvil desde hace muuuucho y tengo muuuuchos mensajes de cariño. Pero estoy sin pantallas por consejo médico y unos dolores que me atraviesan. Ya os lo contaré. Un día más. Un día menos", ha afirmado.

Ahí es cuando ha dejado un mensaje sobre el sistema de salud nacional: "Volveré. Sanidad Pública!!!!! Y perdón por no contestar. Ni a los WhatsApp".

Ha recibido el cariño de miles de personas

Su publicación en Instagram rápidamente ha empezado a acumular miles de me gusta y ha sumado más de 11.000 en las primeras 21 horas. Además, también ha recibido multitud de mensajes de personas famosas y también de seguidores suyos anónimos.

Por ejemplo, las periodistas Sara Carbonero o Irene Junquera le han contestado con un emoticono de un corazón, igual que la cantante Chenoa o las presentadoras Elsa Anka y Raquel Sánchez Silva.

"Muchos ánimo, Carme. Y todos los abrazos del mundo", le ha escrito el cantante Marwán, mientras que Pablo Rivero le ha mandado "mucha fuerza".