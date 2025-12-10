Qué se sabe de la 'nueva' gripe que está provocando la peor temporada de gripe en una década en Reino Unido

España está en plena epidemia de gripe y los expertos apuntan a que el pico de contagios se alcanzará después de la Navidad, cuando se incrementan las reuniones y quedadas. Este año, la epidemia se ha adelantado y para intentar paliarlo, algunas de las comunidades autónomas más afectadas ya están tomando medidas.

Es el caso de Cataluña, donde será obligatorio llevar mascarillas en centros de salud y residencias. Además, tanto expertos como autoridades siguen insistiendo en la necesidad de que los grupos indicados se vacunen para evitar casos graves entre personas vulnerables.

El adelantamiento de la epidemia de gripe no solo en España, sino en toda Europa, tiene que ver con la variante H3N2, el subclado K del virus gripal A. Hace unos días, el inmunólogo Alfredo Corell ya había explicado en Sábado Clave que este subtipo había cambiado un poco la situación respecto a otros años pero que no había motivos para la alarma si se seguían las recomendaciones médicas.

"Y este año esta variante que está circulando, la K, es de otro tipo: H3N2, un poquito distinta y hace que no tengamos inmunidad. Y, efectivamente, hace que la vacuna, aunque sea eficaz, no tiene la eficacia tan alta como otros años. Pero, aún así, la vacuna sigue siendo muy útil para evitar casos muy graves y hospitalizaciones por neumonía", destacó durante su intervención para animar a vacunarse.

Además, Corell aconsejó aplicar algunas recomendaciones que ya se adquirieron durante la pandemia de covid como la higiene de manos o utilizar mascarilla si se tienen síntomas y se está cerca de personas vulnerables.

La situación en Reino Unido

El subtipo H3N2 está golpeando especialmente en Reino Unido, donde la epidemia está afectando con intensidad a la actividad en hospitales y colegios. Derek Smith, profesor de la Universidad de Cambridge, ha explicado a la BBC que, en ciertos momentos, los virus mutan de manera abrupta. Esto sucedió el pasado mes de junio con la H3N2 y ha provocado no solo que la epidemia se adelante a los meses tradicionalmente más duros de gripe sino que, además, pueda evadir cierta inmunidad al ser una variante nueva.

La situación preocupa en Reino Unido porque todavía no ha llegado lo más duro del invierno, razón por la que el servicio de salud británico, NHS, ha lanzado un mensaje de emergencia instando a las personas a protegerse vacunándose contra la gripe.

Los expertos del país ya dan por sentado que será una temporada de gripe dura e intensa. "Hay indicadores que señalan que podría ser la peor epidemia de gripe de los últimos diez años", aseguró a la BBC Christophe Fraser profesor del Pandemic Sciences Institute de la Universidad de Oxford.

El adelanto de la temporada de gripe ha llegado en un momento poco oportuno en Reino Unido, lo que ha hecho que la situación se complique más. ¿La razón? Tal y como explica la BBC en febrero se aprobó el diseño de la vacuna de la gripe para dar tiempo a producir las dosis suficientes sin saber que en junio emergería la nueva mutación. Aún así, los expertos insisten en que la vacuna protege.

"Algo de protección es mejor que ninguna protección, pero este año va a ser uno de esos años en los que la cantidad de protección es menos que en años anteriores. No es una situación ideal", añade el profesor Fraser en la BBC.

A falta de saber cómo evoluciona la situación en España, por ahora se pueden aplicar los consejos de los expertos: vacunación, optar por el teletrabajo si se experimentan síntomas y utilizar mascarillas en hospitales o con personas vulnerables.