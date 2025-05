Chanel cuenta qué ha pasado con la chaqueta con la que dio los puntos en Eurovisión y RTVE le responde

La aparición de Chanel en el último festival de Eurovisión ha sido muy comentada y celebrada. La artista estuvo en pantalla encargada de anunciar a qué países había dado el jurado de España sus puntos y su presencia provocó una oleada de comentarios en las redes sociales.

Un detalle llamó la atención y provocó un gran furor: la chaqueta torera con la que se dejó ver, diseñada por Palomo Spain y que era un guiño a su actuación en Eurovisión 2022, cuando también lo usó.

Ahora, en una entrevista en el programa Al cielo con ella, Chanel se ha lamentado al contar que ella no tiene esa chaqueta tan icónica.

"No me dan la chaqueta. Yo la quiero", ha admitido antes de que la presentadora, Henar, Álvarez, mostrase su sorpresa y señalase: "¿Con quién hay que hablar para que te la den? Gente de RTVE, ¿cómo no le vais a dar la chaqueta?".

Tras ello, TVE ha aclarado en un artículo que "el vestuario de Chanel forma parte del presupuesto oficial que RTVE destina al Festival de Eurovisión, un gasto que está fiscalizado como cualquier otro recurso público".

"En otras palabras: la chaqueta no puede regalarse, porque pertenece a RTVE. Nadie dentro de la corporación tiene la potestad de entregarla, por muy icónica que sea. Aunque la chaqueta pertenece a RTVE, Chanel siempre podrá volver a lucirla cuando quiera recordar su paso por Eurovisión", añade el ente público.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.