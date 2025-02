Christian Gálvez cuenta "lo que se rumorea en el mundo de la tele" sobre Broncano

El presentador Christian Gálvez ha dado su opinión sobre la batalla de audiencias que libran en las noches televisivas Pablo Motos y David Broncano y ha contado lo que, según dice, se rumorea sobre este último.

En una entrevista en Vaya Vaina, Gálvez ha subrayado que "Motos tiene una fórmula y le sigue funcionando y le funciona muy bien".

"Lo que no había funcionado antes en La 1 es este punto que Broncano desde un punto de vista minoritario hacía en plataformas. Entonces, me consta que cuando Broncano recibe la oferta y se va a La 1 a veces te ponen unas cláusulas de: oye, si el programa hace menos de esta audiencia, chao. Igual me estoy equivocando, pero lo que me ha llegado a mí y lo que se rumorea en el mundo de la tele, tampoco puedo apostar mi mano derecha, es que mínimo le pedían un seis", ha contado Gálvez.

"Por ahora está haciendo 14, 15, 16, 17. Entonces... es muy fácil lanzarte a donde tira el futbolista cuando has visto el penalti después", ha asegurado.

Preguntado directamente sobre su prefiere a Broncano o Pablo Motos, el presentador no se ha mojado. "Ehhhh Christian Gálvez", ha regateado. Y luego le han dicho que se pronuncie, como se mojaría si le dan a elegir entre Cristiano Ronaldo y Messi.

"A ver, Cristiano me parece un atleta individual espectacular y Messi me parece un jugador de equipo. Si los junto a los dos tengo el jugador perfecto", ha señalado.

En esa misma entrevista también le han preguntado sobre unas declaraciones en las que apoya una frase de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Yo no he apoyado a nadie. Publico una novela sobre Jesús de Nazaret y yo no he apoyado a nadie, he dicho que estoy de acuerdo con una declaración. Ya está. Y ya se te tilda de una ideología. Ya eres facha. ¡No!".