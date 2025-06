Cintora dice que no va a entrar a contestar a Iker Jiménez, pero acaba haciendo este recordatorio 

El periodista y presentador del programa Malas lenguas de La 2 de TVE, Jesús Cintora, ha sido preguntado durante una entrevista publicada por el diario El País por unas palabras que pronunció Iker Jiménez, el conductor de Cuarto Milenio, sobre su programa tras hacerse eco de la información difundida sobre la falsa bomba lapa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No seamos ingenuos. Hay programas, que pagamos todos, contra los bulos, y van con un bulo", afirmó Jiménez en una de sus reflexiones, dirigiéndose al espacio de Cintora, aunque sin mencionarlo directamente.

"Pasopalabra. No estoy al tanto. No veo ese tipo de espacios", ha contestado Cintora, que al ser preguntado por si se siente aludido por estas palabras ha insistido que en eso no va a entrar, aunque sí que ha dejado una pulla.

"En eso no voy a entrar. Sigo esperando a que diga dónde están los cuerpos que había en Bonaire. Yo y mucha gente", ha sentenciado el presentador de Malas Lenguas.

Esta afirmación hace referencia al tuit que publicó Jiménez días después de la DANA de Valencia afirmando que "en el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos" cuando la realidad fue que no hubo ninguno.

Además, también ha sido cuestionado por si está de acuerdo con el título y el tema de esa reflexión de Jiménez, que es el de "la guerra de los periodistas". Cintora ha sido claro: "No. Los periodistas y comunicadores somos meros intermediarios entre lo que ocurre y le llega a la ciudadanía".

"Informar puede llevar a todo el mundo, evidentemente, a equivocarse. Pero no es lo mismo cuando tú te equivocas en buena lid a cuando hay una pretensión nociva", ha concluido.