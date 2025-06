Clasifica a la gente según el gel de ducha que utiliza y hace estallar las risas

La creadora de contenido Susana Vellón (@ssusanavm) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en tono divertido encasillando a la gente y comentando cómo le cae según el gel de ducha que utiliza.

"Como me caes dependiendo del tipo de gel de ducha que uses. Si usas el gel de Magno eres un abuelo de 58 años encerrado en el cuerpo de una persona de 20", ha comenzado la tiktoker.

"Me caes muy bien, lo único es que eres una persona muy seria. Y probablemente te pediría consejo si tuviera que montar un mueble de Ikea", ha bromeado la creadora de contenido.

"Luego si usas gel de marca blanca familiar de dos litros literalmente te duchas por protocolo social. O sea, si fuera por ti, no te ducharías", ha comentado la usuaria.

"Literalmente no hueles a nada y eres una persona muy neutra. No me caerías mal pero no me llevaría contigo, simplemente. Porque eres una persona muy neutra. En plan, contraría un chiste y no te reirías", ha añadido Vellón.

"Luego si eres una persona que utiliza un gel de avena, lavanda, jazmín o 18 plantas más... me caes muy mal. O sea, si eres chica, eres pick me, eres insoportable", ha criticado la tiktoker.

"Encima eres mítica clean girl, que se hace el café de una forma como muy especialita. Y encima la mítica persona que te dejaría mal delante de los hombres para ligar", ha proseguido definiendo.

"Si usas el gel con olor a chicle, sandía o caramelo somos mejores amigas. O sea, me encantas. Entiendes mi humor a la perfección. Eres una persona muy inteligente y cuando hay un problema aportas soluciones. Me caes muy bien, tía", ha afirmado la usuaria.

"Y luego si usas gel 3 en 1: cara, pelo, cuerpo y motor de coche... Eres una persona muy simple. Me caes muy bien, no das problemas. Eres el tipo de persona que cuando preguntan '¿ColaCao o Nesquik?' dices: 'A mí me da igual'. Eres muy cool, me caes muy bien", ha concluido.