Comen en el restaurante con peor nota de toda España y el veredicto final no es el que creían
Cenando con Pablo y Champimuros han salido sorprendidos de ahí.
Los influencers Cenando con Pablo y Champimuros han ido a comer al considerado "peor restaurante de España". Está en A Coruña y tiene un 1,5 sobre 5 en Google con más de 500 reseñas.
De hecho, ha tenido que cambiar de nombre en Google, ahora se llama Coca cola no pepsi, para que la gente vuelva a ir a comer. "Lo ponen a caer de un burro. La pinta a priori parece bastante...", han dicho ambos.
Lo que les ha sorprendido es que, al final, no han cenado tan mal como se esperaban. Han comido rabas con patatas, que estaban "insípidas" pero comestibles, ni para bien ni para mal.
El pulpo a la gallega un poco blando pero también comestible. "Con que no esté podrido ya veo algo positivo", dice el streamer gallego Champimuros. "Para mí suspenso pero no horripilante como a muchos les gustaría que pasase en el vídeo", ha comentado Pablo.
Después piden croquetas, también insípidas, congelados y sin sabor. La tortilla "no es la peor pinta de tortilla de mi vida" y "sabe rara, no mal, pero raro".
"No está mala pero es muy normal. Nada especial. Algo está pasando aquí hoy", ha dicho Pablo antes de probar un trozo de carne, que estaba un poco agria "pero no para devolverla".
"No es un sitio en el que diga 'comí que flipas' pero no es el peor sitio que comí en mi vida. Es un sitio muy estándar", ha señalado el gallego. Finalmente ha llegado la cuenta y el total ha sido de casi 80 euros.
"No hemos comido mal pero yo no me fío. Me voy ni bien ni mal. Sospechoso un poco que nos vieran, que tardara tanto la comida, que dijeran esto es para youtubers, no os llevéis esto", dicen ambos, que no se fían de que no haya estado todo preparado.