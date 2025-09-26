Comic-Con de Málaga: todos los famosos que se han dejado ver por la convención

Aaron Paul durante la jornada de inauguración este jueves en la primera San Diego Comic-Con en Málaga. EFE/ Jorge Zapata

La Comic Con de Málaga ha dado este jueves su pistoletazo de salida y son muchos los rostros conocidos los que se han dejado ver ya por la ciudad andaluza para mezclarse con los fans, firmar autógrafos y hacerse fotos.

Actores y actrices Aaron Paul, Dafne Keen o Luke Evans, se han dado un baño de masas con sus fans, que han esperado durante horas al sol para tener una firma o una foto con sus ídolos, previo pago de hasta 90,75 euros de reserva previa.

Tal y como cuenta EFE, este jueves, la zona Conoce al artista se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos de la feria, con la llegada por tandas de los actores, entre los que también estaban Natalia Dyer, Taz Skylar o Pedro Alonso Ochoro.

Todos ellos habían recibido numerosas reservas en la preventa, con precios que iban desde los 66,5 euros de una firma y los 90,75 euros para la foto, que en el caso de Aaron Paul, protagonista de Breaking Bad, también era para la firma.

El mayor éxito, con reservas agotadas desde hace días, lo han cosechado el propio Aaron Paul, actor estadounidense por su papel de Jesse Pinkman, y Dafne Keen, actriz hispanobritánica famosa por su interpretación de Laura (X-23), hija de Lobezno.

Pero no han sido los únicos: también han estado presentes en el recinto el actor hispano-británico Taz Skylar, que da vida a Sanji en la serie de Netfix One Piece, el galés Luke Evans, de El Hobbit y La Bella y la bestia, Natalia Dyer, de la serie Stranger Things y Pedro Alonso, Berlín en La Casa de Papel.

Aquí todos los famosos que, de momento, se han dejado ver por Málaga.

Luke Evans

Luke Evans durante la jornada de inauguración este jueves en la primera San Diego Comic-Con en Málaga. EFE/ Jorge Zapata EFE

Aaron Paul

Aaron Paul durante la jornada de inauguración este jueves en la primera San Diego Comic-Con en Málaga. EFE/ Jorge Zapata EFE

Brian Austin

Brian Austin durante la jornada de inauguración este jueves en la primera San Diego Comic-Con en Málaga. EFE/ Jorge Zapata EFE

Dafne Keen y Tak Skylar

La actriz Dafne Keen y el actor Tak Skylar presentan la jornada de inauguración de la primera San Diego Comic-Con en Málaga EFE

David Glanzer

El director de Comunicación y Estrategia de la San Diego Comic-Con Málaga, David Glanzer, pronuncia un discurso durante la jornada de inauguración. EFE/Jorge Zapata EFE

Natalia Dyer

La actriz estadounidense Natalia Dyer, durante la jornada de inauguración este jueves en la primera San Diego Comic-Con en Málaga. EFE/Jorge Zapata EFE

Pedro Alonso Ochoro

Pedro Alonso durante la jornada de inauguración este jueves en la primera San Diego Comic-Con en Málaga. EFE/ Jorge Zapata EFE

Dafne Keen